Jugador en Yopal se ganó $250 millones de MiLoto: compró por internet

La suerte volvió a sonreír en el departamento de Casanare. Un jugador en Yopal se convirtió en el nuevo ganador del premio mayor de MiLoto, al acertar los cinco números del sorteo No. 0518, llevándose un premio de $250 millones con un tiquete comprado a través del canal digital oficial.

El afortunado acertó la combinación 09, 10, 12, 21 y 27, en un sorteo que dejó más de 11.000 ganadores en todo el país y distribuyó más de $333 millones en premios entre los jugadores.

El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual en la página web baloto.com, lo que confirma el crecimiento del canal digital dentro de este juego de suerte y azar. De hecho, con este resultado ya son nueve los premios ganadores vendidos a través de la plataforma online desde que comenzó el juego.

Además, esta es la segunda vez en la historia de MiLoto que un premio mayor llega al departamento de Casanare, consolidando a Yopal como una de las ciudades donde la fortuna ha tocado la puerta.

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El crecimiento de MiLoto en Colombia

Desde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023, MiLoto ha registrado un crecimiento significativo tanto en ventas como en número de ganadores. En ese periodo, el juego ha entregado más de $48.000 millones en premios, equivalentes a 2.731.609 premios pagados en todo el país. El impacto también se ha reflejado en el sistema de salud colombiano. Gracias a la operación del juego, se han transferido más de $20.426 millones destinados a financiar servicios de salud para los ciudadanos.

En cuanto al canal digital, este continúa ganando terreno entre los jugadores. A la fecha, más de 4,5 millones de tiquetes han sido vendidos online, lo que posiciona al portal oficial como uno de los principales puntos de acceso para participar en el juego.



Cómo reclamar el premio

El nuevo millonario de Yopal deberá comunicarse con Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación del premio. También puede consultar los pasos y requisitos en el portal oficial de Baloto. Los jugadores interesados en participar pueden adquirir su tiquete desde el celular o computador a través de la página web oficial, o en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país, además de varias cadenas de grandes superficies.

MiLoto se ha consolidado como uno de los juegos de azar más accesibles del país, gracias a su mecánica sencilla y a la creciente disponibilidad de canales digitales para los apostadores.

