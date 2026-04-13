MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

El sorteo número 518 de MiLoto, realizado este lunes, 13 de abril de 2026, llegó con un acumulado de 250 millones de pesos y su sorteo comenzó a las 11:00 p.m. como habitualmente se hace. La combinación ganadora fue X - X - X - X . X.



MiLoto en Colombia

MiLoto se ha consolidado en Colombia como una alternativa de lotería de bajo costo dentro del portafolio de juegos operados por Baloto. El juego consiste en elegir cinco números, y el premio mayor se obtiene al acertar todos los seleccionados en el sorteo. Su dinámica, sumada a su precio accesible frente a otras modalidades de lotería, ha impulsado su crecimiento entre los apostadores del país.

Los sorteos de MiLoto se realizan tres veces por semana, generalmente los lunes, miércoles y viernes, y los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados del operador, así como en puntos de venta y plataformas digitales.

Con el acumulado ahora en $250 millones, se espera que el próximo sorteo genere mayor expectativa entre los jugadores habituales y nuevos participantes. Las autoridades del juego recomiendan siempre verificar cuidadosamente los resultados con fuentes oficiales y revisar los tiquetes para confirmar si se obtuvo algún premio en las distintas categorías.

El próximo sorteo, que se realizará el lunes 13 de abril, definirá si finalmente alguien logra acertar la combinación completa y quedarse con el creciente acumulado de MiLoto. Mientras tanto, miles de jugadores continúan participando en cada jornada con la esperanza de alcanzar el premio mayor.