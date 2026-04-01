Lotería de Bogotá, resultados hoy 31 de marzo de 2026

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La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más consultados en Colombia tras la realización del sorteo 2841, celebrado en la noche del martes, 31 de marzo de 2026. Como ocurre cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados oficiales con la ilusión de quedarse con alguno de los premios de esta tradicional lotería.
El resultado principal de la jornada dejó como ganador del Premio Mayor de $10.000 millones al número: 9072 de la serie 421. Este fue el billete más importante de la noche y el que se llevó toda la atención de los jugadores que siguieron de cerca el sorteo oficial de la lotería capitalina.
Además del premio principal, la Lotería de Bogotá entregó varios premios secos distribuidos en diferentes categorías.
La Lotería de Bogotá se ha consolidado como una de las más reconocidas y tradicionales de Colombia. Su permanencia a lo largo de los años, la confianza que genera entre los jugadores y su atractivo plan de premios hacen que cada jueves miles de personas consulten los resultados con expectativa.
Además de premiar a los apostadores, esta lotería también tiene un impacto importante en el país, ya que parte de los recursos recaudados por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, contribuyendo así al bienestar de millones de colombianos.
Los resultados aquí publicados corresponden exclusivamente al sorteo 2841 de la Lotería de Bogotá, realizado el 31 de marzo de 2026. Para reclamar cualquier premio, es clave revisar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con el billete adquirido.
También se recomienda a los jugadores verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier proceso de cobro.