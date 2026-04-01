Lotería de Bogotá, resultados hoy 31 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más consultados en Colombia tras la realización del sorteo 2841, celebrado en la noche del martes, 31 de marzo de 2026. Como ocurre cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados oficiales con la ilusión de quedarse con alguno de los premios de esta tradicional lotería.



Premio Mayor de la Lotería de Bogotá – sorteo 2841

El resultado principal de la jornada dejó como ganador del Premio Mayor de $10.000 millones al número: 9072 de la serie 421. Este fue el billete más importante de la noche y el que se llevó toda la atención de los jugadores que siguieron de cerca el sorteo oficial de la lotería capitalina.

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá entregó varios premios secos distribuidos en diferentes categorías.



Seco de $1.000 millones

5464 – Serie 226

Seco de $500 millones

0224 – Serie 096

3441 – Serie 132

Secos de $200 millones

5825 – Serie 289

2058 – Serie 003

1858 – Serie 420

Secos de $50 millones

7236 – Serie 284

6661 – Serie 050

5492 – Serie 258

4680 – Serie 414

0448 – Serie 020

6126 – Serie 394

Secos de $20 millones

4685 – Serie 198

4788 – Serie 098

8485 – Serie 251

9650 – Serie 092

1883 – Serie 367

4711 – Serie 053

8012 – Serie 053

6349 – Serie 021

0551 – Serie 324

8114 – Serie 192

Secos de $10 millones

0762 – Serie 265

8381 – Serie 337

6789 – Serie 363

5602 – Serie 228

5144 – Serie 106

3302 – Serie 333

1600 – Serie 110

0799 – Serie 243

8405 – Serie 347

7439 – Serie 067

6049 – Serie 140

5165 – Serie 358

3633 – Serie 238

2138 – Serie 405

1285 – Serie 104

8941 – Serie 148

8076 – Serie 422

6322 – Serie 191

5284 – Serie 134

4407 – Serie 058

2823 – Serie 366

1469 – Serie 433

9276 – Serie 179

8145 – Serie 345

6481 – Serie 241

5418 – Serie 094

4887 – Serie 204

3196 – Serie 188

1591 – Serie 090

9589 – Serie 060

Lotería de Bogotá: una de las más tradicionales del país

La Lotería de Bogotá se ha consolidado como una de las más reconocidas y tradicionales de Colombia. Su permanencia a lo largo de los años, la confianza que genera entre los jugadores y su atractivo plan de premios hacen que cada jueves miles de personas consulten los resultados con expectativa.

Además de premiar a los apostadores, esta lotería también tiene un impacto importante en el país, ya que parte de los recursos recaudados por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, contribuyendo así al bienestar de millones de colombianos.

Recomendación para verificar premios

Los resultados aquí publicados corresponden exclusivamente al sorteo 2841 de la Lotería de Bogotá, realizado el 31 de marzo de 2026. Para reclamar cualquier premio, es clave revisar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con el billete adquirido.



También se recomienda a los jugadores verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier proceso de cobro.