La Lotería de Bogotá realizó este jueves 19 de noviembre de 2026 el sorteo 2873, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar importantes premios. El número ganador del premio mayor, de $12.000 millones, fue el XXX de la serie XXX.

El sorteo se llevó a cabo bajo el plan de premios denominado 'Los Genios de la Suerte', que entrega un total de $34.000 millones entre el premio mayor y los diferentes premios secos.

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Premios secos de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo 2873

Además del premio mayor, el plan de premios contempla 53 premios secos, con valores que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.

A continuación, estos son los números y las series ganadoras de cada categoría:



¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Bogotá?

La entidad recomienda consultar los resultados a través de sus canales institucionales y revisar la publicación oficial correspondiente a cada sorteo.

Asimismo, los compradores pueden utilizar el código QR incluido en la publicación oficial para consultar los números ganadores y comprobar la información de sus billetes.

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La Lotería de Bogotá también advierte que los resultados publicados tienen carácter informativo. En caso de presentarse alguna duda o inconsistencia, los datos válidos son los que aparecen en el acta oficial del sorteo.

¿Qué deben hacer las personas que ganaron la Lotería de Bogotá?

Quienes tengan un billete con alguno de los números premiados deben conservarlo en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que puedan afectar su validez.

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Este documento es indispensable para reclamar el premio ante la entidad correspondiente.

En Colombia, los ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero. Después de ese periodo, el derecho al cobro prescribe. Además, los premios están sujetos a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana.

¿Cuándo juega la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos todos los jueves en horas de la noche. La entidad se encuentra bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que los recursos generados por los juegos de suerte y azar contribuyen a financiar el sistema de salud colombiano.

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Este mecanismo está contemplado en la Ley 643 de 2001, que regula el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país.

El próximo sorteo de la Lotería de Bogotá está programado para el jueves 19 de noviembre de 2026.