El Super Astro Luna se diferencia de los chances tradicionales porque exige acertar tanto el número seleccionado como el signo zodiacal correspondiente. Por esta razón, sus resultados son consultados diariamente por jugadores de distintas regiones de Colombia.

Resultado del Super Astro Luna hoy 19 de noviembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de este jueves 19de noviembre es el XXXX. Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán verificar las cifras y el signo zodiacal para comprobar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los resultados pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales oficiales y autorizados.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El sorteo se realiza diariamente, aunque el horario cambia según el día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los participantes pueden revisar la combinación ganadora una vez finaliza cada jornada.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras seleccionadas y el signo zodiacal anunciado en el resultado oficial.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Super Astro Luna permite diferentes formas de organizar las jugadas. Una de las alternativas consiste en registrar un mismo número con los doce signos zodiacales, lo que amplía las opciones de coincidir con el signo ganador.

Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes. Así, los participantes pueden incluir varias combinaciones de números y signos en una misma compra.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Los valores establecidos para participar en este juego son:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estos montos permiten que cada participante defina cuánto desea apostar, de acuerdo con su presupuesto y las combinaciones seleccionadas.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los participantes deben comparar cuidadosamente los datos de su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales.

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La revisión permite confirmar si las cuatro cifras y el signo zodiacal coinciden con el resultado ganador. En caso de obtener un premio, el tiquete y la información oficial sirven para adelantar el proceso de reclamación correspondiente.