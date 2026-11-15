Resultado de Super Astro Luna hoy domingo 15 de noviembre de 2026: número ganador

Los resultados de Super Astro Luna son consultados diariamente por miles de colombianos que participan en esta modalidad de juego de azar. A diferencia de otros chances, su mecánica combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, por lo que los participantes deben acertar ambos elementos para obtener el premio mayor.

Resultado del Super Astro Luna hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

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El resultado oficial del Super Astro Luna de este domingo 15 de noviembre de 2026 es el 1866 - Géminis

Número ganador: 1866

Dos últimas cifras: 66

Tres últimas cifras: 866

Signo zodiacal: Géminis



Esta modalidad se ha convertido en una de las alternativas reconocidas dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia, gracias a la combinación de números y signos del zodiaco que define a los ganadores.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días, aunque los horarios cambian según la jornada:

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De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

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Para participar, cada apostador debe elegir una combinación integrada por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Los números pueden seleccionarse entre el 0000 y el 9999, mientras que las opciones de signos son:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando el número y el signo seleccionados coinciden con la combinación anunciada en el resultado oficial.

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¿Qué modalidades de apuesta ofrece el Super Astro Luna?

Los participantes cuentan con diferentes alternativas para organizar sus jugadas. Una de las opciones consiste en registrar un mismo número con los doce signos zodiacales, lo que permite cubrir todas las posibilidades de signo para esa cifra.

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Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes. De esta manera, los jugadores pueden incluir varias combinaciones de números y signos en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El juego establece montos que permiten participar con distintos presupuestos:

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Valor mínimo por tiquete: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos colombianos.

Cada participante puede definir el valor de su jugada dentro de estos límites, de acuerdo con sus preferencias y presupuesto.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

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Después de cada sorteo, los jugadores deben revisar el tiquete y comparar la combinación seleccionada con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.

Esta verificación permite confirmar si el número y el signo zodiacal coinciden con los ganadores y determinar si corresponde iniciar el proceso de reclamación de un premio.