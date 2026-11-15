Resultado del último sorteo de Sinuano Noche hoy domingo 15 de noviembre de 2026

El Sinuano Noche se mantiene entre los sorteos más populares de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de apostadores están pendientes de los resultados oficiales para comprobar si sus números coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

Número ganador del Sinuano Noche del domingo 6 de septiembre de 2026

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De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el domingo 6 de septiembre de 2026, estos son los datos que permiten verificar los aciertos:

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los participantes pueden consultar los resultados a través de los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

Una de las novedades que ha despertado el interés de los apostadores es la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

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Esta modalidad, incorporada durante 2025, amplía las posibilidades de obtener premios al permitir nuevas combinaciones cuando la cifra coincide con la selección realizada por el jugador. Por esta razón, se ha convertido en una alternativa utilizada por quienes participan habitualmente en el Sinuano Noche.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

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El chance Sinuano Noche realiza sus sorteos todos los días. Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los interesados pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del valor que deseen invertir.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

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El juego cuenta con diferentes opciones para que los participantes elijan cómo quieren apostar:

Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del resultado oficial.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras ganadoras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras ganadoras, sin importar el orden. Tres cifras directo: resulta ganador cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente y en el mismo orden.

resulta ganador cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente y en el mismo orden. Combinado de tres cifras: entrega un premio a quienes aciertan las tres últimas cifras del número sorteado, aunque aparezcan en una posición diferente.

entrega un premio a quienes aciertan las tres últimas cifras del número sorteado, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: premia a quienes aciertan únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

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El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador autorizado.

Documentos necesarios para reclamar

Para realizar el trámite se debe presentar:

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Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: se exige la documentación básica requerida por el operador autorizado.

se exige la documentación básica requerida por el operador autorizado. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Las distintas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota hacen parte de las características del Sinuano Noche, un sorteo que convoca diariamente a jugadores interesados en consultar sus resultados y verificar sus posibilidades de ganar.