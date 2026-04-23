Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 23 de abril de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia con la realización del sorteo 2843, llevado a cabo en la noche del jueves 23 de abril de 2026. El premio mayor de esta edición dejó como ganador al número 5951 de la serie 119, convirtiéndose en el billete más destacado de la jornada y en el centro de atención de quienes siguieron el sorteo.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, el sorteo contó con una amplia distribución de premios secos en diferentes categorías, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes.

Recomendación para verificar premios

Los resultados corresponden exclusivamente al sorteo 2843 del 23 de abril de 2026. Para reclamar cualquier premio, es fundamental que los jugadores verifiquen que el número y la serie coincidan exactamente con su billete.Asimismo, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier proceso de cobro, con el fin de garantizar la validez de la información.