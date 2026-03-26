Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 26 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia con la realización del sorteo 2840, celebrado en la noche del jueves 26 de marzo de 2026. Como ocurre cada semana, este tradicional juego de azar entregó una amplia bolsa de premios que mantuvo la expectativa entre quienes siguen de cerca sus resultados oficiales.

En esta edición, el premio principal fue de $10.000 millones, acompañado de múltiples premios secos de diferentes categorías, lo que amplió las posibilidades de ganar para los participantes en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería de Bogotá – $10.000 millones

El resultado más destacado de la jornada fue el número XXXX de la serie XXX, ganador del Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el gran protagonista del sorteo y marcó uno de los momentos más esperados de la noche para los jugadores de la lotería capitalina.

Secos de la Lotería de Bogotá - 26 de marzo

Lotería de Bogotá: una tradición que sigue vigente en Colombia

Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales del país. Su plan de premios, la confianza que genera entre los jugadores y la continuidad de sus sorteos semanales la convierten en una de las más consultadas por quienes prueban suerte cada jueves.

Además de premiar a sus apostadores, esta lotería también cumple una función importante para el país, ya que parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes son destinados al fortalecimiento del sistema de salud, aportando así al bienestar de millones de colombianos.

Recomendación para los jugadores

Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2840 del 26 de marzo de 2026. Para confirmar cualquier premio, se recomienda a los jugadores verificar su billete a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá.