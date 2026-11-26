La Lotería de Bogotá realizó el jueves 26 de noviembre de 2026 el sorteo 2874, una nueva oportunidad para que los participantes ganaran importantes premios. En esta edición, el número ganador del premio mayor, de $12.000 millones, fue el XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo 2874

Además del premio mayor, los participantes tuvieron la oportunidad de ganar alguno de los 53 premios secos, cuyos valores van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.

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Estos son los números y las series ganadoras de cada categoría:

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Bogotá?

Las personas interesadas en verificar los resultados de la Lotería de Bogotá pueden hacerlo a través de los canales institucionales de la entidad y consultar la publicación oficial correspondiente al sorteo.



También pueden utilizar el código QR incluido en dicha publicación para acceder a los números ganadores y comprobar la información de sus billetes.

La entidad recuerda que los resultados publicados tienen carácter informativo. Por esta razón, ante cualquier duda o inconsistencia, prevalece la información registrada en el acta oficial del sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

Quienes tengan un billete con alguno de los números ganadores deben conservarlo en buen estado. Es importante evitar tachaduras, enmendaduras o daños que puedan comprometer su validez, pues este documento es indispensable para realizar el cobro.

De acuerdo con la normativa colombiana, los ganadores tienen un plazo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio. Una vez transcurrido ese periodo, el derecho al cobro prescribe.

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Además, los premios están sujetos a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación vigente en Colombia.

¿Cuándo juega la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos todos los jueves en horas de la noche, por lo que los participantes tienen una oportunidad semanal de ganar alguno de los premios contemplados en su plan de incentivos.

La entidad está bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Esto se debe a que los recursos generados por los juegos de suerte y azar contribuyen a financiar el sistema de salud colombiano.

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Este mecanismo está contemplado en la Ley 643 de 2001, que regula el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país.

El próximo sorteo está programado para el jueves, 3 de diciembre de 2026, cuando los jugadores podrán participar nuevamente por los premios ofrecidos por la Lotería de Bogotá.