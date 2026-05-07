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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

Conozca los resultados detallados del plan de premios de 34.000 millones de la Lotería de Bogotá de este jueves, 7 de mayo de 2026.

Hombre celebrando junto al logo de la lotería de Bogotá.
Lotería de Bogotá
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

La Lotería de Bogotá volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia con el sorteo 2845, realizado en la noche del jueves 7 de mayo de 2026. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a un nuevo apostador en el principal ganador de la jornada.

Además del premio mayor, el sorteo contó con un amplio plan de premios secos, una de las características que mantiene a la lotería capitalina entre las más seguidas del país gracias a las múltiples oportunidades de ganar.

Recomendaciones para reclamar premios

Los resultados corresponden exclusivamente al sorteo 2845 del 7 de mayo de 2026. Para reclamar cualquier premio, los jugadores deben verificar cuidadosamente que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los registrados en el billete.

Asimismo, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier proceso de cobro, con el objetivo de validar la información y evitar inconvenientes durante la reclamación del premio.

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