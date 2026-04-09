Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

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La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en el país con la realización del sorteo 2842, llevado a cabo en la noche del jueves 9 de abril de 2026. Como es habitual, este tradicional juego de azar despertó gran expectativa entre quienes esperaban acertar alguno de los premios disponibles.
El resultado más importante de la jornada dejó como ganador del Premio Mayor de $10.000 millones al número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el billete más destacado del sorteo y en el centro de atención de los participantes.
Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:
La Lotería de Bogotá se mantiene como una de las más reconocidas del país gracias a su trayectoria, la confianza que genera entre los jugadores y su atractivo plan de premios. Cada semana, miles de personas consultan los resultados oficiales con la esperanza de convertirse en ganadores.
Además, esta lotería cumple un papel clave a nivel social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, beneficiando a millones de ciudadanos.
Los resultados mencionados corresponden exclusivamente al sorteo 2842, realizado el 9 de abril de 2026. Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar que el número y la serie coincidan exactamente con el billete adquirido.
Asimismo, se recomienda confirmar la información a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier proceso de cobro.