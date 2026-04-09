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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

Conozca los resultados detallados del plan de premios de 34.000 millones de la Lotería de Bogotá de este jueves, 9 de abril de 2026.

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