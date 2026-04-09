Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en el país con la realización del sorteo 2842, llevado a cabo en la noche del jueves 9 de abril de 2026. Como es habitual, este tradicional juego de azar despertó gran expectativa entre quienes esperaban acertar alguno de los premios disponibles.



Premio Mayor de la Lotería de Bogotá – $10.000 millones

El resultado más importante de la jornada dejó como ganador del Premio Mayor de $10.000 millones al número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el billete más destacado del sorteo y en el centro de atención de los participantes.



Premios secos del sorteo 2843

Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:



Una lotería tradicional en Colombia

La Lotería de Bogotá se mantiene como una de las más reconocidas del país gracias a su trayectoria, la confianza que genera entre los jugadores y su atractivo plan de premios. Cada semana, miles de personas consultan los resultados oficiales con la esperanza de convertirse en ganadores.

Además, esta lotería cumple un papel clave a nivel social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, beneficiando a millones de ciudadanos.

Recomendación para verificar premios

Los resultados mencionados corresponden exclusivamente al sorteo 2842, realizado el 9 de abril de 2026. Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar que el número y la serie coincidan exactamente con el billete adquirido.

Asimismo, se recomienda confirmar la información a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier proceso de cobro.