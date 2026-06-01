Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó el lunes 1 de junio de 2026 su sorteo número 4805, uno de los más esperados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. De acuerdo con los resultados oficiales, el Premio Mayor de $6.000 millones cayó en el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del Premio Mayor, la lotería entregó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías. Por ello, los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes para verificar si resultaron favorecidos.

La entidad también compartió la imagen oficial del resultado para facilitar la validación de los billetes y evitar errores al momento de consultar los números ganadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.



Los resultados oficiales pueden seguirse en la transmisión en vivo a través de Facebook y de los demás canales autorizados por la entidad.

¿Dónde comprar billetes de la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados en distintas regiones del país y también mediante plataformas habilitadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que permiten realizar la compra de manera segura y rápida.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas ganadoras disponen de un plazo máximo de 30 días calendario contados desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para completar el proceso es obligatorio presentar el billete original en buen estado junto con el documento de identidad correspondiente.

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Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca ofrece un atractivo plan de premios que amplía las posibilidades de ganar para sus participantes. Entre las principales categorías se encuentran:



Premio Mayor: $6.000 millones.

Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300 millones.

Seco “La Guaca Secreta”: $100 millones.

Premios secos de $50 millones.

Premios secos de $20 millones.

Premios secos de $10 millones.

Otras categorías contempladas dentro del plan oficial de premios.

Es importante tener en cuenta que los premios de lotería en Colombia están sujetos a las retenciones establecidas por la ley. En el caso de la Lotería de Cundinamarca, se aplica un descuento del 17 % sobre el valor nominal del premio, el cual es realizado directamente por la entidad encargada del pago.