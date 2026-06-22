Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 22 de junio de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 22 de junio de 2026 su sorteo número 4808. En esta edición, el Premio Mayor, con un valor de $6.000 millones, tuvo como número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal premio entregado durante el sorteo.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del Premio Mayor, la Lotería de Cundinamarca entregó diferentes premios secos en varias categorías. Los jugadores deben revisar tanto el número como la serie de sus billetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios.

La entidad también difundió la imagen oficial del sorteo, un recurso que permite a los participantes verificar los resultados y comparar la información registrada en sus billetes con los números ganadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan normalmente todos los lunes a las 10:30 de la noche. Sin embargo, cuando la fecha del sorteo coincide con un día festivo, la jornada se traslada al martes, conservando el mismo horario.



Los resultados pueden seguirse en vivo a través de las transmisiones oficiales en Facebook y en los canales autorizados por la entidad, donde los jugadores pueden conocer los números ganadores de cada edición.