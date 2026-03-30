Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 30 de marzo de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización del sorteo 4796, llevado a cabo en la noche del lunes 30 de marzo de 2026. En esta edición, el Premio Mayor de $6.000 millones volvió a captar la atención de miles de apostadores, consolidando a esta lotería como una de las más atractivas y tradicionales del país.



Premio Mayor Lotería de Cundinamarca – $6.000 millones

El número ganador del premio mayor fue: XXXX de la serie XXX. El poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, reafirmando el interés que despierta este tradicional sorteo semanal entre los jugadores colombianos.



Otros resultados destacados de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio principal, el sorteo repartió importantes sumas de dinero en diferentes categorías del plan de premios.

Importante: para validar cualquier premio, se recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo publicada por la entidad.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes coincide con un festivo en Colombia, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.

La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la lotería, donde también suelen publicarse los resultados una vez finaliza el sorteo.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes de esta lotería pueden comprarse por distintos canales autorizados, tanto físicos como digitales:



En la página oficial de la lotería.

A través de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo.

En puntos físicos oficiales de Paga Todo en varias ciudades del país.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas ganadoras tienen un plazo de 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Para realizar el cobro, deben presentar:



El billete original en buen estado, sin tachones, alteraciones ni enmendaduras.

Documento de identidad.

También es clave tener presente que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, descuento que se aplica directamente al momento del pago por parte de la lotería o del operador autorizado.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

El plan de premios del sorteo 4795 estuvo compuesto por las siguientes categorías:



Premio Mayor: $6.000 millones

$6.000 millones Mega seco El Tunjo de Oro: $300 millones ($100 millones por fracción)

$300 millones ($100 millones por fracción) Seco La Guaca Secreta: $100 millones ($33.333.333 por fracción)

$100 millones ($33.333.333 por fracción) 5 secos de $20 millones ( $6.666.667 por fracción)

$6.666.667 por fracción) 15 secos de $10 millones ($3.333.333 por fracción)

($3.333.333 por fracción) 32 secos de $6 millones ($2.000.000 por fracción)

Una lotería con más de 200 años de historia

La Lotería de Cundinamarca tiene una trayectoria histórica que se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Gracias a esa tradición, es considerada una de las loterías más antiguas de Colombia y una de las de mayor reconocimiento en el país. Su permanencia en el tiempo ha hecho que siga siendo una de las opciones más consultadas por quienes participan semana tras semana con la ilusión de acertar el número ganador.