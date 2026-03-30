Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 30 de marzo de 2026

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La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización del sorteo 4796, llevado a cabo en la noche del lunes 30 de marzo de 2026. En esta edición, el Premio Mayor de $6.000 millones volvió a captar la atención de miles de apostadores, consolidando a esta lotería como una de las más atractivas y tradicionales del país.
El número ganador del premio mayor fue: XXXX de la serie XXX. El poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, reafirmando el interés que despierta este tradicional sorteo semanal entre los jugadores colombianos.
Además del premio principal, el sorteo repartió importantes sumas de dinero en diferentes categorías del plan de premios.
Importante: para validar cualquier premio, se recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo publicada por la entidad.
La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes coincide con un festivo en Colombia, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.
La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la lotería, donde también suelen publicarse los resultados una vez finaliza el sorteo.
Los billetes de esta lotería pueden comprarse por distintos canales autorizados, tanto físicos como digitales:
Las personas ganadoras tienen un plazo de 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.
Para realizar el cobro, deben presentar:
También es clave tener presente que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, descuento que se aplica directamente al momento del pago por parte de la lotería o del operador autorizado.
El plan de premios del sorteo 4795 estuvo compuesto por las siguientes categorías:
La Lotería de Cundinamarca tiene una trayectoria histórica que se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.
Gracias a esa tradición, es considerada una de las loterías más antiguas de Colombia y una de las de mayor reconocimiento en el país. Su permanencia en el tiempo ha hecho que siga siendo una de las opciones más consultadas por quienes participan semana tras semana con la ilusión de acertar el número ganador.