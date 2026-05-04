Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en el país tras la realización del sorteo número 4781, llevado a cabo en la noche del lunes 4 de mayo de 2026. En esta jornada, el premio mayor de $10.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, consolidándose como el resultado más destacado de la noche.

Además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia bolsa de premios en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar entre los participantes.



Premios secos del sorteo 4781

El plan de premios también incluyó incentivos tradicionales como la Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro y otras categorías que hacen parte de la estructura habitual de esta lotería, fortaleciendo su atractivo entre los jugadores.



Recomendaciones para los ganadores

Se recomienda a los participantes revisar cuidadosamente sus billetes y validar cualquier acierto únicamente a través de los canales oficiales, antes de iniciar el proceso de reclamación del premio.



¿Cuándo juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo en Colombia, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de sus plataformas digitales y transmisiones autorizadas.