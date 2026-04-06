Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 6 de abril de 2026

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La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia tras el sorteo 4797, realizado en la noche del lunes 6 de abril de 2026. En esta edición estuvo en juego un Premio Mayor de $6.000 millones, además de varios premios secos que hicieron parte del plan oficial de premios.
El resultado principal dejó como ganador al número XXXX de la serie XXX, billete que se quedó con el mayor acumulado de esta tradicional lotería semanal. Como ocurre en cada sorteo, también se entregaron premios adicionales en diferentes categorías, por lo que muchos participantes revisan no solo el número, sino también la serie completa de su billete.
Además del premio principal, la lotería entregó otros reconocimientos destacados:
Para confirmar cualquier premio, se recomienda comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con los resultados oficiales publicados por la entidad. Este paso es clave, ya que en las loterías tradicionales no basta con acertar solo el número: la serie también define el premio correspondiente.
La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes coincide con un día festivo en Colombia, el sorteo se traslada al martes, conservando el mismo horario.
La transmisión oficial suele seguirse a través del fan page de Facebook de la lotería, donde además se publican los resultados una vez termina el sorteo.
Los billetes pueden adquirirse por diferentes canales autorizados, tanto presenciales como digitales:
Las personas ganadoras tienen un plazo de 30 días calendario contados desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.
Para hacer efectivo el cobro, deben presentar:
También es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, descuento que se aplica al momento del pago por parte de la lotería o del operador autorizado.
El plan de premios del sorteo estuvo compuesto por estas categorías:
La Lotería de Cundinamarca cuenta con una historia que se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.
Esa trayectoria la ha convertido en una de las loterías más antiguas y reconocidas del país, manteniéndose vigente entre los jugadores que semana a semana siguen sus resultados con la expectativa de acertar el número ganador.