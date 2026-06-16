Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 16 de junio de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó el martes 16 de junio de 2026 su sorteo número 4807, una jornada que reunió la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el Premio Mayor, con un valor de $6.000 millones, quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal ganador de la noche.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del máximo premio, la lotería entregó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías. Los participantes deben revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes para confirmar si fueron favorecidos en alguno de los premios.

La entidad también publicó la imagen oficial del sorteo, una herramienta que permite a los jugadores comprobar los resultados y verificar que la información de sus billetes coincida con los números ganadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan habitualmente todos los lunes a las 10:30 de la noche. Sin embargo, cuando la fecha del sorteo coincide con un día festivo, este se traslada al martes, manteniendo el mismo horario.



Los resultados pueden consultarse en vivo mediante las transmisiones oficiales en Facebook y en los demás canales autorizados por la entidad.

¿Dónde comprar billetes de la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones de Colombia. También pueden adquirirse por medio de plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que permiten realizar compras de manera rápida y segura.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

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Para realizar el trámite es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente ante los canales establecidos para el pago.

Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

El plan oficial de premios ofrece diferentes oportunidades para los jugadores. Entre las categorías principales se encuentran:



Premio Mayor: $6.000 millones.

$6.000 millones. Balsa Millonaria: $500 millones.

$500 millones. Tunjo de Oro: $300 millones.

$300 millones. Guaca Secreta: $100 millones.

$100 millones. Premios secos de $50 millones.

de $50 millones. Premios secos de $20 millones.

de $20 millones. Premios secos de $10 millones.

de $10 millones. Otras categorías contempladas dentro del plan de premios vigente.

Finalmente, es importante tener en cuenta que los premios de lotería en Colombia están sujetos a las retenciones establecidas por la ley. Para la Lotería de Cundinamarca se aplica un descuento del 17 % sobre el valor nominal del premio, una retención que realiza directamente la entidad encargada del pago.