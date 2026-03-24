Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con la realización del sorteo 4795, efectuado en la noche del lunes 9 de marzo de 2026. En esta ocasión, el premio mayor alcanzó los $6.000 millones, consolidándose como una de las bolsas más atractivas dentro del panorama lotero nacional.



Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca – $6.000 millones

El número ganador del premio mayor fue: XXXX de la serie XXX. El poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, reafirmando el interés que despierta este tradicional sorteo semanal entre los jugadores colombianos.



Resultados premios secos Lotería de Cundinamarca 4795

Además del premio principal, el sorteo también distribuyó una amplia variedad de premios en diferentes categorías dentro del plan de premios.

Para confirmar cualquier premio, se recomienda verificar tanto el número como la serie del billete frente a la imagen oficial del sorteo publicada por la entidad.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Cuando el lunes es festivo en Colombia, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.

La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la entidad, donde también se publican los resultados al finalizar el sorteo.

¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados:



De forma virtual en la página oficial de la lotería .

. Por medio de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo .

. En puntos físicos oficiales de Paga Todo en distintas ciudades del país.

¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores cuentan con 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.



Para realizar el cobro es necesario presentar:



El billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

Documento de identidad.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es descontado directamente por la lotería o el operador autorizado al momento del pago.



Plan de premios Lotería de Cundinamarca

El plan de premios de este sorteo está compuesto por:



Premio Mayor: $6.000 millones.

$6.000 millones. Mega seco El Tunjo de Oro: $300 millones (por fracción: $100 millones).

$300 millones (por fracción: $100 millones). Seco La Guaca Secreta: $100 millones (por fracción: $33.333.333).

$100 millones (por fracción: $33.333.333). Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).

(por fracción: $6.666.667). Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).

(por fracción: $3.333.333). Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).

Una lotería con más de dos siglos de historia

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, es considerada una de las loterías más antiguas del país y forma parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.

Con cada sorteo semanal, esta tradicional lotería continúa consolidándose como una de las más importantes en Colombia, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que sueñan con acertar el número ganador.