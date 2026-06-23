Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy jueves 23 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana llevó a cabo este martes 23 de junio de 2026 el sorteo número 3158 de su lotería. El máximo premio de la noche quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, que se convirtió en el resultado más esperado del sorteo.

Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entregó diferentes premios secos en varias categorías, aumentando las posibilidades de obtener ganancias para los jugadores que adquirieron sus billetes y fracciones.

Horario del sorteo y dónde consultar los resultados

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se realizan normalmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

Los participantes pueden verificar los resultados oficiales mediante los canales digitales de la lotería, sus redes sociales y la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.

