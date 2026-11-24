La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 24 de noviembre de 2026 su sorteo número 3181, una nueva jornada en la que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar alguno de los premios incluidos en el plan de la entidad.

El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX. A continuación, se pueden consultar los resultados de los premios secos y demás números favorecidos durante esta jornada.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: números ganadores del sorteo 3181

Estos fueron los números y las series ganadoras del sorteo realizado el 24 de noviembre de 2026:

Los participantes pueden comparar estos resultados con sus billetes y consultar la imagen del acta oficial para confirmar los números y las series premiadas. También pueden verificar la información en la página web de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes a las 10:55 de la noche, hora colombiana. La transmisión se lleva a cabo a través de Canal Uno y Facebook Live, según la programación de la entidad.

Una vez termina cada jornada, los participantes pueden consultar los números ganadores, las series y el acta oficial en los canales de comunicación de la lotería.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar el documento original o la fracción correspondiente en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Además, deben llevar su cédula de ciudadanía para adelantar el trámite de reclamación.

Los premios secos pueden cobrarse a través de los distribuidores autorizados o directamente en las instalaciones de la entidad. En el caso de las aproximaciones al premio mayor, también es posible acudir a los vendedores y distribuidores autorizados.

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Por su parte, el ganador del premio mayor debe realizar el procedimiento directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, en sus oficinas ubicadas en la avenida carrera 68 n.º 68 B-31, en Bogotá.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para efectuar el pago de un premio es de 30 días, contados desde su presentación para el cobro.

¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de lotería en Colombia están sujetos a los impuestos y las retenciones establecidos por la legislación tributaria. Por esta razón, el dinero que recibe finalmente el ganador puede ser inferior a la suma anunciada.

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Como referencia, una simulación para un premio de $7.000 millones contempla un impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a $1.190 millones, además de una retención en la fuente del 20 % sobre la base correspondiente a 48 UVT, según el valor vigente.

Con estos descuentos, el ejemplo estima un pago neto aproximado de $4.648 millones. Sin embargo, esta liquidación corresponde únicamente a un ejercicio sobre un premio de $7.000 millones y no al valor que recibiría el ganador del sorteo 3180.

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El monto definitivo depende de la liquidación tributaria que se realice al momento de reclamar el premio, de acuerdo con las normas vigentes.