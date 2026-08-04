Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 4 de agosto de 2026 el sorteo 3163, en el que entregó un Premio Mayor de $11.800 millones. En esta oportunidad, el premio principal quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy 4 de agosto de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo incluyó la entrega de decenas de premios secos de diferentes categorías. Estos son los resultados oficiales:

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza sus sorteos habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.Las personas que deseen verificar si su billete o fracción resultó ganador pueden consultar los resultados oficiales en los canales digitales y redes sociales de la lotería. También pueden comunicarse a la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, donde se brinda información sobre los premios correspondientes al sorteo 3163.