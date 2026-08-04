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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Lotería de la Cruz Roja.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 4 de agosto de 2026 el sorteo 3163, en el que entregó un Premio Mayor de $11.800 millones. En esta oportunidad, el premio principal quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy 4 de agosto de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo incluyó la entrega de decenas de premios secos de diferentes categorías. Estos son los resultados oficiales:

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza sus sorteos habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.Las personas que deseen verificar si su billete o fracción resultó ganador pueden consultar los resultados oficiales en los canales digitales y redes sociales de la lotería. También pueden comunicarse a la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, donde se brinda información sobre los premios correspondientes al sorteo 3163.

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