Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 7 de abril de 2026 su sorteo número 3148, una jornada que volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en el país. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.

Como ocurre cada semana, muchos apostadores consultaron el resultado oficial para verificar si su billete coincidió con alguno de los números favorecidos. A continuación, se presentan los resultados más importantes del sorteo.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – sorteo 3148

El premio mayor de $10.000 millones cayó en el número 9753 de la serie 128. Este es el resultado oficial correspondiente al sorteo realizado el 31 de marzo de 2026, y es el único válido para procesos de verificación y pago de premios.

Según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, las personas ganadoras cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su premio, siempre y cuando presenten el billete original.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

La lotería también entregó varios premios secos en diferentes categorías del plan de premios.



¿Cómo verificar si un billete salió ganador?

Para saber si un billete fue premiado, lo más importante es comparar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

No basta con acertar solo una parte del billete. En la mayoría de premios principales y secos, la coincidencia debe ser exacta con la información oficial anunciada por la entidad.



¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja Colombiana?

La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.

Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:

El sitio web oficial de la lotería

Sus redes sociales verificadas

La línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Para cobrar cualquier premio, los jugadores deben cumplir con varios requisitos básicos:

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Presentar el billete original en buen estado

El documento no debe tener tachaduras ni enmendaduras

Presentar la cédula de ciudadanía para premios mayores y secos

En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse con distribuidores autorizados o directamente en las oficinas ubicadas en:

Avenida Carrera 68 No. 68 B-31

Por su parte, el premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

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¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador del premio mayor?

Aunque el premio anunciado es de $10.000 millones, el valor final que recibe el ganador cambia debido a los descuentos de ley.

Descuentos aplicados al premio mayor

17 % de impuesto a ganadores

20 % de retención en la fuente, según la UVT vigente definida por la DIAN

Con estas deducciones, el valor neto aproximado que podría recibir el ganador sería de $4.648 millones.

Recomendaciones para revisar los resultados oficiales

Las autoridades y operadores del sorteo recomiendan a los jugadores: