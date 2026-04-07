Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2026

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La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 7 de abril de 2026 su sorteo número 3148, una jornada que volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en el país. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.
Como ocurre cada semana, muchos apostadores consultaron el resultado oficial para verificar si su billete coincidió con alguno de los números favorecidos. A continuación, se presentan los resultados más importantes del sorteo.
El premio mayor de $10.000 millones cayó en el número 9753 de la serie 128. Este es el resultado oficial correspondiente al sorteo realizado el 31 de marzo de 2026, y es el único válido para procesos de verificación y pago de premios.
Según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, las personas ganadoras cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su premio, siempre y cuando presenten el billete original.
La lotería también entregó varios premios secos en diferentes categorías del plan de premios.
Para saber si un billete fue premiado, lo más importante es comparar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.
No basta con acertar solo una parte del billete. En la mayoría de premios principales y secos, la coincidencia debe ser exacta con la información oficial anunciada por la entidad.
La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.
Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:
Para cobrar cualquier premio, los jugadores deben cumplir con varios requisitos básicos:
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En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse con distribuidores autorizados o directamente en las oficinas ubicadas en:
Avenida Carrera 68 No. 68 B-31
Por su parte, el premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.
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Aunque el premio anunciado es de $10.000 millones, el valor final que recibe el ganador cambia debido a los descuentos de ley.
Con estas deducciones, el valor neto aproximado que podría recibir el ganador sería de $4.648 millones.
Las autoridades y operadores del sorteo recomiendan a los jugadores: