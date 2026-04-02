Lotería de Manizales, resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

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La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en la noche del miércoles 1 de abril de 2026 con la realización de su sorteo número 4949, una jornada que mantuvo atentos a miles de jugadores en distintas regiones del país. En esta edición, el premio mayor fue de $2.600 millones.
En el sorteo 4949, el premio mayor de $2.600 millones fue para el número 2944 de la serie 329. Este resultado dejó un nuevo ganador y volvió a despertar la expectativa entre quienes siguen cada semana esta tradicional lotería colombiana.
Uno de los aspectos que mantiene vigente el interés por este sorteo es su costo accesible. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, lo que permite a muchos jugadores aspirar a premios importantes con una inversión relativamente baja.
Además del premio principal, la jornada dejó múltiples resultados en las distintas categorías del plan de premios:
La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo puede ser reprogramado para el martes o el jueves, según lo determine la organización.
Los ganadores tienen un plazo máximo de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese tiempo, el derecho al cobro prescribe, por lo que es clave revisar el billete lo antes posible.
Antes de adelantar cualquier trámite, lo recomendable es verificar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales.
Con cada edición semanal, la Lotería de Manizales se reafirma como una de las loterías más tradicionales y seguidas de Colombia. Su estructura de premios, el valor asequible del billete y la posibilidad de obtener sumas millonarias la mantienen como una de las opciones favoritas entre miles de apostadores.
Para quienes jugaron en el sorteo 4949 del 1 de abril de 2026, revisar tanto el número como la serie es fundamental, ya que ambos datos son indispensables para validar cualquier premio.