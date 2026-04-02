Lotería de Manizales, resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en la noche del miércoles 1 de abril de 2026 con la realización de su sorteo número 4949, una jornada que mantuvo atentos a miles de jugadores en distintas regiones del país. En esta edición, el premio mayor fue de $2.600 millones.



Resultado del premio mayor de la Lotería de Manizales del 1 de abril de 2026

En el sorteo 4949, el premio mayor de $2.600 millones fue para el número 2944 de la serie 329. Este resultado dejó un nuevo ganador y volvió a despertar la expectativa entre quienes siguen cada semana esta tradicional lotería colombiana.

Uno de los aspectos que mantiene vigente el interés por este sorteo es su costo accesible. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, lo que permite a muchos jugadores aspirar a premios importantes con una inversión relativamente baja.



Premios secos de la Lotería de Manizales sorteo 4949

Además del premio principal, la jornada dejó múltiples resultados en las distintas categorías del plan de premios:



Gana siempre sin serie

8695

2 secos de $300 millones

5059 – Serie 136

2008 – Serie 286

3 secos de $200 millones

8725 – Serie 332

1265 – Serie 320

6705 – Serie 021

5 secos de $100 millones

7233 – Serie 273

7219 – Serie 221

6911 – Serie 181

2222 – Serie 179

4221 – Serie 046

10 secos de $80 millones

0744 – Serie 257

3678 – Serie 121

4712 – Serie 301

2862 – Serie 039

2548 – Serie 279

4230 – Serie 338

1460 – Serie 319

6469 – Serie 281

3574 – Serie 095

4349 – Serie 312

10 secos de $60 millones

1310 – Serie 342

0537 – Serie 001

2885 – Serie 259

8878 – Serie 099

3697 – Serie 117

6406 – Serie 058

8181 – Serie 141

4601 – Serie 076

4876 – Serie 257

0686 – Serie 000

10 secos de $50 millones

9879 – Serie 331

1178 – Serie 173

7549 – Serie 086

2995 – Serie 127

7851 – Serie 177

5601 – Serie 078

3566 – Serie 230

3575 – Serie 187

3859 – Serie 069

6042 – Serie 334

10 secos de $40 millones

2809 – Serie 319

4808 – Serie 245

7311 – Serie 235

4762 – Serie 274

6741 – Serie 200

9315 – Serie 142

9508 – Serie 329

8280 – Serie 001

7736 – Serie 322

7156 – Serie 114

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo puede ser reprogramado para el martes o el jueves, según lo determine la organización.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese tiempo, el derecho al cobro prescribe, por lo que es clave revisar el billete lo antes posible.



Documentos necesarios para reclamar un premio

Billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT, especialmente en el caso de premios mayores por efectos tributario.

Antes de adelantar cualquier trámite, lo recomendable es verificar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales.

Un sorteo tradicional que mantiene la expectativa

Con cada edición semanal, la Lotería de Manizales se reafirma como una de las loterías más tradicionales y seguidas de Colombia. Su estructura de premios, el valor asequible del billete y la posibilidad de obtener sumas millonarias la mantienen como una de las opciones favoritas entre miles de apostadores.



Para quienes jugaron en el sorteo 4949 del 1 de abril de 2026, revisar tanto el número como la serie es fundamental, ya que ambos datos son indispensables para validar cualquier premio.