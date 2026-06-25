Lotería de Manizales, resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026

La Lotería de Manizales llevó a cabo el miércoles 24 de junio de 2026 su sorteo número 4961. El número ganador del premio mayor fue el 2053 de la serie 067, combinación que convirtió a un afortunado apostador en el ganador del principal premio de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería de Manizales repartió diferentes premios secos en varias categorías, beneficiando a jugadores de distintas regiones de Colombia.

Premio Gana Siempre ($1.500.000)

Número: 2127

2 Secos de $300 Millones

Número: 9930 | Serie: 144 (Despachado a Cartago)

9930 | 144 Número: 9739 | Serie: 112 (Despachado a Barranquilla)

3 Secos de $200 Millones

Número: 5231 | Serie: 172

5231 | 172 Número: 4317 | Serie: 167

4317 | 167 Número: 9631 | Serie: 187

5 Secos de $100 Millones

Número: 0109 | Serie: 036 Número: 3649 | Serie: 027 Número: 8533 | Serie: 216 Número: 3105 | Serie: 148 Número: 8750 | Serie: 141

10 Secos de $80 Millones

Número: 3949 | Serie: 018 Número: 2027 | Serie: 338 Número: 4630 | Serie: 154 Número: 4825 | Serie: 093 Número: 3700 | Serie: 308 Número: 3304 | Serie: 054 Número: 5306 | Serie: 281 Número: 0873 | Serie: 286 Número: 5489 | Serie: 108 Número: 5986 | Serie: 348

10 Secos de $60 Millones

Número: 2311 | Serie: 173 Número: 1809 | Serie: 071 Número: 1823 | Serie: 073 Número: 3392 | Serie: 029 Número: 2231 | Serie: 344 Número: 3316 | Serie: 321 Número: 2849 | Serie: 252 Número: 9815 | Serie: 256 Número: 2249 | Serie: 032 Número: 8416 | Serie: 205

10 Secos de $50 Millones

Número: 7245 | Serie: 268 Número: 1033 | Serie: 215 Número: 5358 | Serie: 341 Número: 7039 | Serie: 241 Número: 5968 | Serie: 268 Número: 3942 | Serie: 007 Número: 6644 | Serie: 099 Número: 1673 | Serie: 249 Número: 2990 | Serie: 295 Número: 5794 | Serie: 331

10 Secos de $40 Millones

Número: 3498 | Serie: 008 Número: 3847 | Serie: 045 Número: 9655 | Serie: 278 Número: 2848 | Serie: 083 Número: 3907 | Serie: 267 Número: 7691 | Serie: 170 Número: 6060 | Serie: 296 Número: 6858 | Serie: 268 Número: 1512 | Serie: 136 Número: 8150 | Serie: 158

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan habitualmente todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.



Sin embargo, cuando existen cambios por días festivos u otras situaciones especiales, la organización puede modificar la fecha del sorteo y programarlo para otro día, como martes o jueves.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores de la Lotería de Manizales cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio obtenido. Después de ese periodo, el derecho al cobro pierde validez.

Para realizar la reclamación, los jugadores deben presentar:



Billete original en buen estado y sin alteraciones.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150 % del documento de identidad.

Certificado del RUT para premios de mayor cuantía.

Una lotería con más de 70 años de historia

Con más de siete décadas de trayectoria, la Lotería de Manizales se ha consolidado como una de las más tradicionales de Colombia. Su historia, el respaldo de miles de jugadores y su atractivo plan de premios mantienen vigente la expectativa de los apostadores cada semana.

Los participantes del sorteo 4961 deben revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes, ya que ambos datos son indispensables para confirmar si resultaron ganadores.