Lotería de Manizales, resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026

La Lotería de Manizales llevó a cabo el miércoles 24 de junio de 2026 su sorteo número 4961. El número ganador del premio mayor fue el 2053 de la serie 067, combinación que convirtió a un afortunado apostador en el ganador del principal premio de la noche.
Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales
Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería de Manizales repartió diferentes premios secos en varias categorías, beneficiando a jugadores de distintas regiones de Colombia.
Premio Gana Siempre ($1.500.000)
- Número: 2127
2 Secos de $300 Millones
- Número: 9930 | Serie: 144 (Despachado a Cartago)
- Número: 9739 | Serie: 112 (Despachado a Barranquilla)
3 Secos de $200 Millones
- Número: 5231 | Serie: 172
- Número: 4317 | Serie: 167
- Número: 9631 | Serie: 187
5 Secos de $100 Millones
- Número: 0109 | Serie: 036
- Número: 3649 | Serie: 027
- Número: 8533 | Serie: 216
- Número: 3105 | Serie: 148
- Número: 8750 | Serie: 141
10 Secos de $80 Millones
- Número: 3949 | Serie: 018
- Número: 2027 | Serie: 338
- Número: 4630 | Serie: 154
- Número: 4825 | Serie: 093
- Número: 3700 | Serie: 308
- Número: 3304 | Serie: 054
- Número: 5306 | Serie: 281
- Número: 0873 | Serie: 286
- Número: 5489 | Serie: 108
- Número: 5986 | Serie: 348
10 Secos de $60 Millones
- Número: 2311 | Serie: 173
- Número: 1809 | Serie: 071
- Número: 1823 | Serie: 073
- Número: 3392 | Serie: 029
- Número: 2231 | Serie: 344
- Número: 3316 | Serie: 321
- Número: 2849 | Serie: 252
- Número: 9815 | Serie: 256
- Número: 2249 | Serie: 032
- Número: 8416 | Serie: 205
10 Secos de $50 Millones
- Número: 7245 | Serie: 268
- Número: 1033 | Serie: 215
- Número: 5358 | Serie: 341
- Número: 7039 | Serie: 241
- Número: 5968 | Serie: 268
- Número: 3942 | Serie: 007
- Número: 6644 | Serie: 099
- Número: 1673 | Serie: 249
- Número: 2990 | Serie: 295
- Número: 5794 | Serie: 331
10 Secos de $40 Millones
- Número: 3498 | Serie: 008
- Número: 3847 | Serie: 045
- Número: 9655 | Serie: 278
- Número: 2848 | Serie: 083
- Número: 3907 | Serie: 267
- Número: 7691 | Serie: 170
- Número: 6060 | Serie: 296
- Número: 6858 | Serie: 268
- Número: 1512 | Serie: 136
- Número: 8150 | Serie: 158
¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?
Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan habitualmente todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.
Sin embargo, cuando existen cambios por días festivos u otras situaciones especiales, la organización puede modificar la fecha del sorteo y programarlo para otro día, como martes o jueves.
¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?
Los ganadores de la Lotería de Manizales cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio obtenido. Después de ese periodo, el derecho al cobro pierde validez.
Para realizar la reclamación, los jugadores deben presentar:
- Billete original en buen estado y sin alteraciones.
- Cédula de ciudadanía original.
- Copia ampliada al 150 % del documento de identidad.
- Certificado del RUT para premios de mayor cuantía.
Una lotería con más de 70 años de historia
Con más de siete décadas de trayectoria, la Lotería de Manizales se ha consolidado como una de las más tradicionales de Colombia. Su historia, el respaldo de miles de jugadores y su atractivo plan de premios mantienen vigente la expectativa de los apostadores cada semana.
Los participantes del sorteo 4961 deben revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes, ya que ambos datos son indispensables para confirmar si resultaron ganadores.