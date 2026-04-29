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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

La Lotería de Manizales jugó el sorteo 4953 este miércoles 29 de abril de 2026. El premio mayor de $2.600 millones, además de múltiples premios secos entre $300 y $40 millones.

Lotería de Manizales
Lotería de Manizales
Foto: Lotería de Manizales - Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

La Lotería de Manizales volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 29 de abril de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4953. En esta ocasión, el premio mayor de $2.600 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, resultado que dejó un nuevo ganador y reactivó el interés por este tradicional juego de azar.

Resultados de la Lotería de Manizales – 22 de abril de 2026

Además del premio principal, el sorteo contó con un amplio plan de premios secos distribuidos en diferentes categorías, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes:

No olvide revisar y confrontar los resultados en los canales oficiales. A continuación, la imagen de los resultados:

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales se sortea todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. En caso de días festivos, la fecha puede ajustarse al martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido este periodo, el derecho prescribe.

Documentos necesarios:

  • Billete original en buen estado y sin alteraciones
  • Cédula de ciudadanía original
  • Copia ampliada al 150 % de la cédula
  • Certificado del RUT (para premios mayores)

Un sorteo que mantiene su tradición

Con cada edición, la Lotería de Manizales reafirma su lugar como una de las más tradicionales del país. Su completo plan de premios y la posibilidad de acceder a millonarias ganancias continúan atrayendo a miles de apostadores. Para quienes participaron en el sorteo 4953, es fundamental revisar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para validar cualquier premio.

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