Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en Colombia durante la noche del miércoles 22 de abril de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4952. En esta jornada, el premio mayor de $2.600 millones cayó en el número XXXX de la serie XXX, resultado que dejó un nuevo ganador y reactivó el interés de miles de apostadores en todo el país.

Premios secos de la Lotería de Manizales – 22 de abril de 2026

Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples secos millonarios distribuidos en diferentes categorías

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

Este sorteo se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. En caso de coincidir con un día festivo, la fecha puede ser ajustada al martes o jueves, según lo disponga la organización.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores tienen hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar su dinero. Después de ese plazo, el derecho prescribe.

Documentos requeridos:



Billete original en buen estado, sin alteraciones

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT (para premios mayores)

Se recomienda verificar siempre los resultados a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso.

Un sorteo que mantiene su tradición

Con cada edición, la Lotería de Manizales consolida su posición como una de las más tradicionales del país. Su amplio plan de premios y la posibilidad de obtener ganancias millonarias continúan atrayendo a miles de jugadores.Para quienes participaron en el sorteo 4952, es clave revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para validar cualquier premio.

