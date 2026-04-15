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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 15 de abril de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 15 de abril de 2026

La Lotería de Manizales jugó el sorteo 4951 este miércoles 15 de abril de 2026. El premio mayor de $2.600 millones, además de múltiples premios secos entre $300 y $40 millones.

Lotería de Manizales
Lotería de Manizales
Foto: Lotería de Manizales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

La Lotería de Manizales volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles, 15 de abril de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4951. En esta edición, el premio mayor de $2.600 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, resultado que dejó un nuevo ganador.

Premios secos de la Lotería de Manizales – 15 de abril de 2026

Además del premio principal, el sorteo 4950 entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. En caso de coincidir con un día festivo, el sorteo puede ser reprogramado para el martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Pasado este tiempo, el derecho al cobro prescribe.

Documentos necesarios

  • Billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras
  • Cédula de ciudadanía original
  • Copia ampliada al 150 % de la cédula
  • Certificado del RUT (especialmente para premios mayores)

Se recomienda verificar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

Un sorteo que mantiene la tradición

Con cada edición, la Lotería de Manizales reafirma su lugar como una de las loterías más tradicionales de Colombia. Su amplia estructura de premios, el valor accesible del billete y la posibilidad de obtener ganancias millonarias continúan atrayendo a miles de jugadores en todo el país.

Para quienes participaron en el sorteo 4951 del 15 de abril de 2026, es fundamental revisar tanto el número como la serie, ya que ambos son indispensables para validar cualquier premio.

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