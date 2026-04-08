Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

La Lotería de Manizales volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 8 de abril de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4950. En esta jornada, el premio mayor alcanzó los $2.600 millones, consolidando a este juego como uno de los más seguidos en el país.



Premio mayor de la Lotería de Manizales – sorteo 4950

En esta edición, el premio mayor de $2.600 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, resultado que dejó un nuevo ganador y renovó la expectativa entre quienes participan semanalmente en este tradicional sorteo.

Uno de los factores que mantiene vigente su popularidad es el costo accesible: el billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, lo que permite jugar por premios millonarios con una inversión moderada.



Premios secos de la Lotería de Manizales – 8 de abril de 2026

Además del premio principal, el sorteo 4950 entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. En caso de coincidir con un día festivo, el sorteo puede ser reprogramado para el martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Pasado este tiempo, el derecho al cobro prescribe.

Documentos necesarios



Billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT (especialmente para premios mayores)

Se recomienda verificar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.



Un sorteo que mantiene la tradición

Con cada edición, la Lotería de Manizales reafirma su lugar como una de las loterías más tradicionales de Colombia. Su amplia estructura de premios, el valor accesible del billete y la posibilidad de obtener ganancias millonarias continúan atrayendo a miles de jugadores en todo el país.



Para quienes participaron en el sorteo 4950 del 8 de abril de 2026, es fundamental revisar tanto el número como la serie, ya que ambos son indispensables para validar cualquier premio.