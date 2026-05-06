Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

La Lotería de Manizales volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 6 de mayo de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 4954. En esta oportunidad, el premio mayor de $2.600 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y reactivó el interés por uno de los sorteos tradicionales del país.



Premios secos de la Lotería de Manizales – 6 de mayo

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales del sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. En caso de días festivos, la fecha puede modificarse y trasladarse al martes o jueves, según lo determine la organización.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero correspondiente. Después de ese periodo, el premio prescribe.



Documentos necesarios para reclamar el premio

Billete original en buen estado y sin alteraciones

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT para premios mayores

Un sorteo que mantiene su tradición

Con cada edición, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las loterías más tradicionales y reconocidas del país. Su amplio plan de premios y la posibilidad de acceder a millonarias sumas siguen atrayendo a miles de apostadores en cada sorteo.

Para quienes participaron en el sorteo 4954, es importante verificar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para validar cualquier premio.