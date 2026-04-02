Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

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La Lotería de Santander realizó su sorteo 5064 en la noche del miércoles 1 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. El evento se llevó a cabo a las 11:00 p. m. y tuvo transmisión oficial por Canal TRO desde Bucaramanga.
El resultado más importante de la noche fue el número 7112 de la serie 083, combinación que se quedó con el premio mayor y convirtió a su poseedor en el gran ganador del sorteo 5064 de la Lotería de Santander.
Además del premio principal, el plan de premios del sorteo incluyó múltiples premios secos, distribuidos en diferentes montos.
Quienes resulten ganadores en la Lotería de Santander deben tener en cuenta que, para iniciar cualquier proceso de pago, es obligatorio presentar el billete original, en buen estado y sin tachones, enmendaduras o alteraciones.
Los premios que superen los $3 millones deben reclamarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y el proceso correspondiente de pago.
En el caso de los premios inferiores a $3 millones, estos pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o directamente con el lotero donde fue adquirido el billete.
Con cada edición, la Lotería de Santander se mantiene como una de las loterías tradicionales más consultadas por los colombianos, gracias a su amplio plan de premios y a la expectativa que genera cada viernes entre los jugadores.
Como ocurre en cada sorteo, lo más recomendable es verificar cuidadosamente el número y la serie del billete y confirmar cualquier resultado únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar el proceso de reclamación.