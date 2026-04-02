Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

La Lotería de Santander realizó su sorteo 5064 en la noche del miércoles 1 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. El evento se llevó a cabo a las 11:00 p. m. y tuvo transmisión oficial por Canal TRO desde Bucaramanga.



Premio mayor de la Lotería de Santander – sorteo 5064

El resultado más importante de la noche fue el número 7112 de la serie 083, combinación que se quedó con el premio mayor y convirtió a su poseedor en el gran ganador del sorteo 5064 de la Lotería de Santander.

Premios secos de la Lotería de Santander del 1 de abril de 2026

Además del premio principal, el plan de premios del sorteo incluyó múltiples premios secos, distribuidos en diferentes montos.



Mayor invertido

2117 – Serie 083

Seco de $700 millones

7976 – Serie 216

Secos de $500 millones

2060 – Serie 113

8718 – Serie 192

Secos de $300 millones

0982 – Serie 298

4775 – Serie 220

6250 – Serie 150

Secos de $200 millones

0797 – Serie 127

3707 – Serie 274

4653 – Serie 134

6296 – Serie 334

Secos de $100 millones

1120 – Serie 156

1226 – Serie 168

2512 – Serie 222

3642 – Serie 288

8069 – Serie 213

9091 – Serie 254

9288 – Serie 212

Secos de $50 millones

1223 – Serie 280

6133 – Serie 042

6176 – Serie 325

6759 – Serie 099

8120 – Serie 050

8339 – Serie 041

8645 – Serie 123

Secos de $20 millones

0840 – Serie 091

2214 – Serie 254

4517 – Serie 186

4683 – Serie 218

5078 – Serie 025

6519 – Serie 159

7837 – Serie 108

7884 – Serie 024

8742 – Serie 033

9488 – Serie 086

Secos de $10 millones

1485 – Serie 070

3632 – Serie 280

3916 – Serie 309

4340 – Serie 248

5005 – Serie 252

5440 – Serie 011

6653 – Serie 106

7417 – Serie 141

7530 – Serie 295

7941 – Serie 322

8661 – Serie 150

8761 – Serie 171

9155 – Serie 100

9321 – Serie 107

9727 – Serie 082

Secos de $5 millones

0086 – Serie 283

1118 – Serie 069

1463 – Serie 219

1739 – Serie 241

2009 – Serie 109

2985 – Serie 338

3819 – Serie 080

4163 – Serie 280

4325 – Serie 287

4784 – Serie 231

5098 – Serie 253

5128 – Serie 029

5272 – Serie 246

6199 – Serie 294

6349 – Serie 331

6590 – Serie 042

7077 – Serie 080

7912 – Serie 164

8435 – Serie 005

9414 – Serie 288

Promocionales

Gana sin serie: 4549

Gana con serie: 6956 – Serie 185

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?

Quienes resulten ganadores en la Lotería de Santander deben tener en cuenta que, para iniciar cualquier proceso de pago, es obligatorio presentar el billete original, en buen estado y sin tachones, enmendaduras o alteraciones.



Premios superiores a $3 millones

Los premios que superen los $3 millones deben reclamarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y el proceso correspondiente de pago.



Premios menores a $3 millones

En el caso de los premios inferiores a $3 millones, estos pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o directamente con el lotero donde fue adquirido el billete.



Lotería de Santander: uno de los sorteos más seguidos en Colombia

Con cada edición, la Lotería de Santander se mantiene como una de las loterías tradicionales más consultadas por los colombianos, gracias a su amplio plan de premios y a la expectativa que genera cada viernes entre los jugadores.

Como ocurre en cada sorteo, lo más recomendable es verificar cuidadosamente el número y la serie del billete y confirmar cualquier resultado únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar el proceso de reclamación.