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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

El sorteo 5064 de la Lotería de Santander, realizado el miércoles 1 de abril de 2026 en Bucaramanga, revise el resultado del premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

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