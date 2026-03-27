Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 27 de marzo de 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo 5063 el viernes 27 de marzo de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través de Canal TRO desde Bucaramanga. Como cada semana, miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos al resultado principal y al listado completo de premios secos.



Premio mayor de la Lotería de Santander

El resultado más destacado de la jornada fue el número XXXX de la serie XXX, combinación que se llevó el premio mayor y convirtió a su poseedor en el gran ganador del sorteo 5063.



Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5063

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples premios secos en distintas categorías, lo que permitió que varios billetes resultaran favorecidos.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?

Para reclamar cualquier premio de la Lotería de Santander, es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras.



Premios superiores a $3 millones

Los premios que superen los $3 millones deben cobrarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se adelanta el proceso de validación y pago.

Premios menores a $3 millones

Los premios inferiores a $3 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas o directamente con el lotero donde fue adquirido el billete.

Lotería de Santander: una de las más consultadas en Colombia

Con cada sorteo, la Lotería de Santander mantiene su lugar entre los juegos de azar más seguidos por los colombianos. Su amplio plan de premios y la expectativa semanal hacen que miles de personas revisen con atención cada resultado oficial. Como siempre, se recomienda verificar el billete con cuidado y consultar únicamente los canales oficiales para confirmar cualquier premio.