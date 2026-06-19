Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 19 de junio de 2026

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5073 durante la noche del viernes 19 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5072

Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.

Recomendaciones para verificar los resultados

La Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.

Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:



Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.

Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.

Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.

Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 26 de junio de 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.



Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.