Lotería de Santander, resultados del viernes 26 de junio de 2026

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número 3884 - 011.
Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074
Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.
Mayor invertido
- 4883 – Serie 011
Seco de $700 millones
- 3522 – Serie 095
2 secos de $500 millones
- 0603 – Serie 017
- 4813 – Serie 078
3 secos de $300 millones
- 1136 – Serie 097
- 4503 – Serie 021
- 8921 – Serie 243
4 secos de $200 millones
- 3000 – Serie 134
- 5525 – Serie 082
- 5885 – Serie 283
- 8729 – Serie 285
7 secos de $100 millones
- 1784 – Serie 218
- 4866 – Serie 094
- 4888 – Serie 104
- 7447 – Serie 184
- 8864 – Serie 298
- 8967 – Serie 237
- 9773 – Serie 127
7 secos de $50 millones
- 0887 – Serie 320
- 1525 – Serie 187
- 2452 – Serie 200
- 4455 – Serie 079
- 5816 – Serie 121
- 5832 – Serie 333
- 6296 – Serie 048
10 secos de $20 millones
- 0053 – Serie 005
- 1370 – Serie 298
- 2041 – Serie 333
- 2254 – Serie 260
- 2981 – Serie 195
- 3195 – Serie 220
- 5201 – Serie 043
- 7180 – Serie 123
- 7620 – Serie 243
- 7799 – Serie 149
15 secos de $10 millones
- 2431 – Serie 204
- 2997 – Serie 122
- 3865 – Serie 326
- 5346 – Serie 038
- 5373 – Serie 161
- 5459 – Serie 020
- 6527 – Serie 040
- 6779 – Serie 058
- 7335 – Serie 035
- 8171 – Serie 007
- 8206 – Serie 328
- 8433 – Serie 019
- 9674 – Serie 254
- 9753 – Serie 013
- 9968 – Serie 012
20 secos de $5 millones
- 0802 – Serie 262
- 3298 – Serie 184
- 4298 – Serie 293
- 4403 – Serie 282
- 6978 – Serie 198
- 7265 – Serie 084
- 7437 – Serie 159
- 7466 – Serie 023
- 7865 – Serie 087
- 8562 – Serie 063
- 8784 – Serie 184
- 8804 – Serie 087
- 9098 – Serie 190
- 9143 – Serie 078
- 9200 – Serie 179
- 9209 – Serie 078
- 9430 – Serie 213
- 9847 – Serie 241
- 9946 – Serie 093
- 9997 – Serie 324
Recomendaciones para verificar los resultados
La Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.
Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:
- Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.
- Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.
- Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.
- Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.
¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?
El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.
Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.