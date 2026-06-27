Lotería de Santander, resultados del viernes 26 de junio de 2026

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número 3884 - 011.

Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074

Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.

Mayor invertido

4883 – Serie 011

Seco de $700 millones

3522 – Serie 095

2 secos de $500 millones

0603 – Serie 017

4813 – Serie 078

3 secos de $300 millones

1136 – Serie 097

4503 – Serie 021

8921 – Serie 243

4 secos de $200 millones

3000 – Serie 134

5525 – Serie 082

5885 – Serie 283

8729 – Serie 285

7 secos de $100 millones

1784 – Serie 218

4866 – Serie 094

4888 – Serie 104

7447 – Serie 184

8864 – Serie 298

8967 – Serie 237

9773 – Serie 127

7 secos de $50 millones

0887 – Serie 320

1525 – Serie 187

2452 – Serie 200

4455 – Serie 079

5816 – Serie 121

5832 – Serie 333

6296 – Serie 048

10 secos de $20 millones

0053 – Serie 005

1370 – Serie 298

2041 – Serie 333

2254 – Serie 260

2981 – Serie 195

3195 – Serie 220

5201 – Serie 043

7180 – Serie 123

7620 – Serie 243

7799 – Serie 149

15 secos de $10 millones

2431 – Serie 204

2997 – Serie 122

3865 – Serie 326

5346 – Serie 038

5373 – Serie 161

5459 – Serie 020

6527 – Serie 040

6779 – Serie 058

7335 – Serie 035

8171 – Serie 007

8206 – Serie 328

8433 – Serie 019

9674 – Serie 254

9753 – Serie 013

9968 – Serie 012

20 secos de $5 millones

0802 – Serie 262

3298 – Serie 184

4298 – Serie 293

4403 – Serie 282

6978 – Serie 198

7265 – Serie 084

7437 – Serie 159

7466 – Serie 023

7865 – Serie 087

8562 – Serie 063

8784 – Serie 184

8804 – Serie 087

9098 – Serie 190

9143 – Serie 078

9200 – Serie 179

9209 – Serie 078

9430 – Serie 213

9847 – Serie 241

9946 – Serie 093

9997 – Serie 324

Recomendaciones para verificar los resultados

La Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.

Lotería de Santander anoche

Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:



Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.

Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.

Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.

Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.



Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.