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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

La Lotería del Huila juega este martes 12 de mayo con un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Estos son los resultados completos del sorteo de la noche.

Logo de la Lotería del Huila, que juega los martes en Colombia y entrega millonarios premios.
Lotería del Huila
Foto: Lotería del Huila Facebook.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 12 de mayo de 2026 el sorteo número 4755, dejando como ganador del premio mayor de $2.000 millones al número XXXX de la serie XXX. El resultado volvió a captar la atención de miles de jugadores en el país, especialmente de quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo entregó varios premios secos que aumentaron las oportunidades de ganar para los participantes. Estos fueron los números favorecidos:

La entidad también compartió la imagen oficial correspondiente al sorteo 4755, por lo que recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente el número y la serie de su billete para confirmar si obtuvieron algún premio.

Además de los premios principales y secos, el plan de premios incluye aproximaciones y premios extraordinarios, razón por la cual revisar el billete completo sigue siendo fundamental tras cada sorteo.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción en puntos autorizados de PagaTodo. Allí pueden escoger entre diferentes números y series disponibles para cada sorteo.

Una vez realizada la compra, se recomienda conservar el billete en buen estado, ya que será necesario para validar cualquier premio y realizar el respectivo cobro.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila juega todos los martes a las 11:00 p.m. Cada edición entrega oportunidades de ganar con el premio mayor, premios secos y aproximaciones.

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese tiempo, el derecho al cobro prescribe, por lo que revisar los resultados oficiales sigue siendo clave tras cada jornada.

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