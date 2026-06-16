Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 16 de junio de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 16 de junio de 2026 su sorteo número 4760, en el que cientos de jugadores esperaban conocer las combinaciones favorecidas. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, la Lotería del Huila entregó diferentes premios secos y aproximaciones que permitieron a más participantes tener la oportunidad de ganar.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los jugadores deben comprar un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Al adquirir el tiquete, los participantes pueden escoger entre las diferentes combinaciones de números y series disponibles para cada sorteo.



Es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este será el documento necesario para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.

Aunque el premio mayor suele ser el más esperado por los jugadores, la lotería cuenta con distintas categorías de premios secos y aproximaciones que también representan oportunidades de obtener importantes recompensas económicas.

Por esta razón, se recomienda revisar con atención tanto el número como la serie del billete y compararlos con los resultados oficiales de cada sorteo.

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¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 de la noche. En ese momento se anuncian los resultados del premio mayor, los premios secos y las aproximaciones correspondientes.

Las personas que resulten ganadoras tienen un plazo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios. Después de ese periodo, el derecho al cobro prescribe.

Por ello, es importante consultar oportunamente los resultados y verificar los billetes adquiridos después de cada sorteo.