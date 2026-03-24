Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

La Lotería del Huila volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del martes 24 de marzo de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4748, una de las citas tradicionales dentro del calendario lotero nacional.

En esta jornada, los participantes estuvieron motivados por un premio mayor de $2.000 millones, además de una amplia estructura de premios secos, aproximaciones y otras modalidades que aumentan las probabilidades de ganar.



Premio mayor Lotería del Huila – Sorteo 4748

El premio mayor de $2.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. El billete que coincidió exactamente con esta combinación se llevó el premio principal del sorteo. Cabe recordar que para reclamar el premio es indispensable que coincidan tanto el número como la serie.

Fundada en 1924, la Lotería del Huila es una de las más antiguas del país y, como todas las loterías oficiales en Colombia, destina sus recursos al financiamiento del sistema de salud.

Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo 4748 entregó múltiples premios en distintas categorías:



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en este sorteo es sencillo. Los jugadores pueden adquirir su billete completo o en fracciones a través de puntos de venta autorizados, especialmente en la red de PagaTodo, donde se encuentran disponibles diferentes números y series.

Es clave conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

¿Cuándo se juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p.m., manteniendo la expectativa de miles de jugadores en cada jornada. Los ganadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de este tiempo, el derecho prescribe, por lo que se recomienda verificar los resultados oficiales y realizar el cobro oportunamente en caso de resultar ganador.