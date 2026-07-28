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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 28 de julio de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 28 de julio de 2026

La Lotería del Huila juega este martes por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Logo oficial de la Lotería del Huila con el isotipo de una figura humana estilizada en verde y amarillo, junto al sello de la Gobernación del Huila sobre un fondo circular claro.
Resultados de la Lotería del Huila: consulte el número ganador del premio mayor y todos los premios secos del sorteo de esta semana.
Foto: Lotería del Huila
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

La Lotería del Huila celebró este martes 28 de julio de 2026 el sorteo 4766, en el que miles de jugadores esperaban conocer los números ganadores y la posibilidad de quedarse con alguno de los premios del plan de incentivos. Según los resultados oficiales, el premio mayor quedó en manos del número 6142 de la serie 087.

Resultados de la Lotería del Huila del sorteo 4766

Además del premio principal, la lotería entregó premios secos de diferentes categorías, premios sin serie y aproximaciones al mayor, ofreciendo múltiples oportunidades para los participantes.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los interesados deben comprar un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.Al momento de la compra, cada jugador puede elegir entre las combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente. Asimismo, es importante conservar el billete en buen estado, ya que será el documento requerido para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.

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