Lotería del Meta, resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos con la entrega de millonarios premios para los jugadores en Colombia. En el sorteo número 3304, llevado a cabo el miércoles 24 de junio de 2025, el gran ganador de la noche fue el billete con el número 5975 de la serie 143, que se quedó con el premio mayor de la Lotería del Meta.

Premios secos de la Lotería del Meta

Además del premio principal, el sorteo entregó diferentes premios secos que reconocieron a varios jugadores con importantes sumas de dinero en distintas categorías.

Aquí tienes la lista con los resultados de la Lotería del Meta, Sorteo 3304 del 24 de Junio de 2026, basados en el archivo "Resultados de la Lotería del Meta - 24 de junio.jpg":

1 Er. Seco $300 Millones

Número: 4377 | Serie: 025

2 Do. Seco $200 Millones

Número: 9220 | Serie: 075

3 Er. Seco $100 Millones

Número: 9752 | Serie: 039

9752 | 039 Número: 7330 | Serie: 082

7330 | 082 Número: 9381 | Serie: 040

Seco de $50 Millones

Número: 3792 | Serie: 065

3792 | 065 Número: 1906 | Serie: 127

1906 | 127 Número: 1435 | Serie: 074

1435 | 074 Número: 7155 | Serie: 028

7155 | 028 Número: 7359 | Serie: 079

7359 | 079 Número: 5647 | Serie: 123

5647 | 123 Número: 8237 | Serie: 049

Seco de $20 Millones

Número: 1657 | Serie: 048

1657 | 048 Número: 9735 | Serie: 065

9735 | 065 Número: 0063 | Serie: 009

0063 | 009 Número: 7252 | Serie: 097

7252 | 097 Número: 8243 | Serie: 128

8243 | 128 Número: 1851 | Serie: 065

1851 | 065 Número: 8093 | Serie: 094

8093 | 094 Número: 7475 | Serie: 060

7475 | 060 Número: 2299 | Serie: 054

2299 | 054 Número: 7666 | Serie: 049

Secos de $10 Millones

Número: 2629 | Serie: 088 Número: 4988 | Serie: 051 Número: 9996 | Serie: 071 Número: 4221 | Serie: 066 Número: 6638 | Serie: 145 Número: 8148 | Serie: 021 Número: 8499 | Serie: 078 Número: 4531 | Serie: 043 Número: 9294 | Serie: 145 Número: 1612 | Serie: 035 Número: 9857 | Serie: 112 Número: 1874 | Serie: 110 Número: 6599 | Serie: 106 Número: 0060 | Serie: 131 Número: 0871 | Serie: 033 Número: 8095 | Serie: 036 Número: 1394 | Serie: 038 Número: 1631 | Serie: 011 Número: 5708 | Serie: 082 Número: 8929 | Serie: 123

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta fue ganador?

Para confirmar si un billete resultó premiado, los jugadores deben revisar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales anunciados por la Lotería del Meta.



Esta verificación permite identificar correctamente a los ganadores y realizar el proceso de reclamación del premio correspondiente. Además, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la lotería para evitar información equivocada o posibles confusiones.

¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en diferentes puntos autorizados del país, como establecimientos comerciales, tiendas, supermercados y droguerías.

También existe la opción de participar mediante plataformas digitales autorizadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que permiten comprar billetes de manera rápida y segura para cada sorteo.

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La Lotería del Meta y su aporte a la salud

Más allá de los premios que entrega a sus jugadores, la Lotería del Meta cumple una importante función social en el departamento. Los recursos obtenidos mediante la venta de billetes contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud y al desarrollo de programas que benefician a la comunidad.

De esta manera, cada sorteo representa una oportunidad para los participantes y, al mismo tiempo, un aporte al financiamiento de servicios y proyectos destinados al bienestar de miles de colombianos.