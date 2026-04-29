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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3295.

Lotería del Meta
Lotería del Meta
Foto: Lotería del Meta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

La Lotería del Meta volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 29 de abril de 2025, cuando se realizó el sorteo número 3295. En esta oportunidad, el premio mayor quedó en el número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a su poseedor en uno de los nuevos millonarios del país.

Premios secos de la Lotería del Meta

Además del premio mayor, el sorteo entregó más de $7.200 millones en premios secos, beneficiando a jugadores en distintas ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali y Barranquilla, entre otras, lo que confirma su alcance a nivel nacional.

Cómo verificar si un billete fue ganador

Para confirmar un premio, es indispensable que el jugador revise que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

Esta verificación es el paso clave para iniciar el proceso de reclamación.Se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Meta, evitando información no verificada.

¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, supermercados y droguerías en todo el país. También existen alternativas digitales a través de plataformas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que facilitan la compra en línea.

Un juego que aporta al sistema de salud

Más allá de los premios, la Lotería del Meta cumple una función social importante. Parte de los recursos recaudados por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento. De esta manera, cada sorteo no solo representa la posibilidad de ganar, sino también una forma de contribuir al bienestar de miles de colombianos.

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