Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

La Lotería del Meta volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia durante la noche del miércoles 22 de abril de 2025, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 3294. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número 9450 de la serie 084. Quien tenga el billete con esta combinación exacta se convierte en uno de los nuevos millonarios del país.

Premios secos de la Lotería del Meta – sorteo 3293

Además del premio principal, el sorteo distribuyó más de $7.200 millones en premios secos, beneficiando a jugadores en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá, lo que evidencia su alcance a nivel nacional.



Cómo verificar si su billete fue ganador

Para confirmar si un billete tiene premio, es fundamental revisar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Esta verificación es clave para iniciar cualquier proceso de reclamación.

Se recomienda consultar únicamente canales oficiales de la Lotería del Meta, evitando información no verificada que pueda circular en redes o cadenas.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes están disponibles en puntos autorizados como tiendas, droguerías y supermercados en todo el país. También existen opciones digitales que facilitan la compra sin salir de casa, entre ellas plataformas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que han ampliado el acceso al sorteo en diferentes regiones.

Una lotería que aporta al sistema de salud

Más allá de los premios, la Lotería del Meta cumple una función social relevante. Parte de los ingresos obtenidos por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.



Así, cada sorteo no solo representa una oportunidad para cambiar la vida de los ganadores, sino también una forma de contribuir al bienestar de miles de colombianos.