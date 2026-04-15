Lotería del Meta, resultados del últimos sorteo hoy miércoles 15 de abril de 2026

La Lotería del Meta realizó en la noche del miércoles 15 de abril de 2025 su sorteo número 3293, una jornada que volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. El premio mayor de la noche fue para el número XXXX de la serie XXX. Con esta combinación, el poseedor del billete ganador se convirtió en uno de los nuevos millonarios del país al quedarse con uno de los premios más destacados de esta reconocida lotería regional.



Premios secos de la Lotería del Meta – sorteo 3292

Además del premio principal, el sorteo entregó más de $7.200 millones en premios secos, distribuidos en diferentes categorías. Los billetes ganadores fueron reportados en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá, lo que evidencia el alcance nacional de este sorteo.



Importante: verifique solo con el resultado oficial

Estos resultados corresponden al listado oficial del sorteo y son los únicos que deben tenerse en cuenta al momento de revisar un billete. Para reclamar cualquier premio, es clave validar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los datos publicados por la lotería.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden conseguirse en distintos puntos de venta autorizados, como tiendas, droguerías y supermercados en varias regiones del país.

Además, también existen plataformas digitales que permiten adquirirlos de forma rápida y segura desde cualquier lugar. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Lottired

LotiColombia

Paga Todo

Estas alternativas facilitan la compra sin necesidad de desplazarse físicamente.

Una lotería que también aporta a la salud

Más allá de la ilusión de ganar un premio millonario, la Lotería del Meta también cumple una función social importante. Parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.

Por eso, cada sorteo no solo representa una oportunidad para cambiar la vida de los ganadores, sino también una manera de apoyar programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos en la región.