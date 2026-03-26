Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 26 de marzo de 2026

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La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 26 de marzo de 2026, con la realización del sorteo número 3006. Como ocurre cada semana, esta jornada despertó expectativa en distintas regiones del país gracias a su atractivo plan de premios y a las múltiples oportunidades de ganar.
El resultado más importante de la noche fue el del premio mayor de $2.000 millones, que dejó un nuevo millonario y se convirtió en el gran protagonista de esta edición. Además, el sorteo también repartió varios premios secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de acierto para quienes participaron con su billete.
El número ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío fue: 4696 de la serie 176. Este resultado correspondió al premio mayor de $2.000 millones, uno de los más llamativos dentro del calendario habitual de esta tradicional lotería colombiana.
Además del premio principal, el sorteo 3006 también entregó una amplia lista de premios secos.
Los resultados oficiales de la Lotería del Quindío pueden consultarse a través de sus canales institucionales y de las transmisiones en vivo autorizadas. Esta verificación es clave para confirmar cualquier acierto y revisar correctamente el número y la serie del billete.
Es importante tener en cuenta que únicamente los resultados publicados por los canales oficiales son válidos al momento de iniciar un proceso de reclamación.
El proceso de reclamación depende del valor ganado y debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente en Colombia.
Para reclamar premios inferiores a ese monto, el ganador debe presentar:
En caso de premios superiores a ese valor, se deben entregar los siguientes documentos:
Según la Ley 1393 de 2010, los premios de lotería en Colombia pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.
La Lotería del Quindío juega todos los jueves a las 10:30 p. m. Su sorteo oficial se transmite en vivo, lo que permite a los participantes seguir los resultados en tiempo real.
Los billetes oficiales de esta lotería pueden adquirirse por medio de diferentes canales autorizados, entre ellos:
Para conocer más detalles sobre los sorteos, el plan de premios y los procesos de reclamación, lo recomendable es acudir siempre a los canales oficiales de la entidad.