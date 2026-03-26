Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 26 de marzo de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 26 de marzo de 2026, con la realización del sorteo número 3006. Como ocurre cada semana, esta jornada despertó expectativa en distintas regiones del país gracias a su atractivo plan de premios y a las múltiples oportunidades de ganar.

El resultado más importante de la noche fue el del premio mayor de $2.000 millones, que dejó un nuevo millonario y se convirtió en el gran protagonista de esta edición. Además, el sorteo también repartió varios premios secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de acierto para quienes participaron con su billete.



Premio mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío fue: 4696 de la serie 176. Este resultado correspondió al premio mayor de $2.000 millones, uno de los más llamativos dentro del calendario habitual de esta tradicional lotería colombiana.

Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio principal, el sorteo 3006 también entregó una amplia lista de premios secos.



Resultados oficiales de la Lotería del Quindío

Los resultados oficiales de la Lotería del Quindío pueden consultarse a través de sus canales institucionales y de las transmisiones en vivo autorizadas. Esta verificación es clave para confirmar cualquier acierto y revisar correctamente el número y la serie del billete.

Es importante tener en cuenta que únicamente los resultados publicados por los canales oficiales son válidos al momento de iniciar un proceso de reclamación.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Quindío?

El proceso de reclamación depende del valor ganado y debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente en Colombia.



Premios menores a $5.000.000

Para reclamar premios inferiores a ese monto, el ganador debe presentar:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Billete original en buen estado

Billete sin enmendaduras ni alteraciones

Premios mayores a $5.000.000

En caso de premios superiores a ese valor, se deben entregar los siguientes documentos:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Billete original

RUT actualizado

Certificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganador

Según la Ley 1393 de 2010, los premios de lotería en Colombia pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío juega todos los jueves a las 10:30 p. m. Su sorteo oficial se transmite en vivo, lo que permite a los participantes seguir los resultados en tiempo real.



¿Dónde comprar billetes de la Lotería del Quindío?

Los billetes oficiales de esta lotería pueden adquirirse por medio de diferentes canales autorizados, entre ellos:



Puntos de venta oficiales

Agencias físicas

Plataformas virtuales autorizadas

Club de Abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Para conocer más detalles sobre los sorteos, el plan de premios y los procesos de reclamación, lo recomendable es acudir siempre a los canales oficiales de la entidad.