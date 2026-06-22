Lotería del Tolima, resultado del último sorteo hoy lunes 22 de junio de 2026

La Lotería del Tolima realizó en la noche del lunes 22 de junio de 2026 su sorteo número 4174, una jornada que reunió la expectativa de miles de jugadores en diferentes regiones del país. En esta edición, el premio mayor, correspondiente a $3.000 millones, fue entregado al billete con el número XXXX de la serie XXX, que se convirtió en el gran ganador del sorteo.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó diferentes premios secos en varias categorías. Los participantes deben verificar con atención el número y la serie de sus billetes para confirmar si fueron favorecidos.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

Los sorteos de la Lotería del Tolima se realizan habitualmente todos los lunes a las 10:30 de la noche. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, la jornada se traslada al martes siguiente, manteniendo el mismo horario.

Los jugadores pueden consultar la transmisión en vivo a través del canal P&C de Ibagué y en las plataformas digitales oficiales de la entidad, como su página de Facebook.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete o la fracción premiada, ya sea en formato físico o digital, en las oficinas de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue adquirido el número ganador.

Los premios por aproximaciones pueden ser reclamados directamente con el lotero o en los puntos autorizados.

Publicidad

Para premios inferiores a $5 millones, el ganador debe diligenciar sus datos personales en la parte posterior del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios superiores a $5 millones, además del billete ganador, se requiere el formato de identificación de ganadores, el formato de verificación de datos, el RUT actualizado y una certificación bancaria. Estos pagos se realizan únicamente mediante transferencia bancaria.

Antes de adelantar cualquier proceso de cobro, los jugadores deben revisar cuidadosamente el número y la serie del billete con los resultados oficiales del sorteo 4173 para confirmar que corresponde a alguno de los premios entregados.