Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

La Lotería del Tolima celebró en la noche del lunes 1 de junio de 2026 su sorteo número 4172, una jornada que mantuvo la atención de miles de jugadores en todo el país. En esta ocasión, el premio mayor de $3.000 millones quedó en manos del billete número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el gran ganador de uno de los sorteos más tradicionales de Colombia.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo 4172 entregó múltiples premios secos en diferentes categorías. Por esta razón, los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando esta fecha coincide con un día festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes siguiente en el mismo horario.

Los resultados pueden seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué y mediante la página oficial de Facebook de la entidad.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

Los ganadores deben presentar el billete o la fracción premiada, ya sea en formato físico o digital, en las oficinas de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue vendido el número ganador. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en los puntos autorizados.

Para premios inferiores a $5 millones, es necesario diligenciar los datos personales en el respaldo del billete y adjuntar una copia de la cédula de ciudadanía.

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Cuando el premio supera los $5 millones, el ganador deberá presentar adicionalmente el formato de identificación de ganadores, el formato de verificación de datos, el RUT actualizado y una certificación bancaria. En estos casos, el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria.

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, la recomendación es verificar cuidadosamente el número y la serie del billete con los resultados oficiales del sorteo 4172 para confirmar que corresponde a uno de los premios entregados.