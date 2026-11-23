La Lotería del Tolima realizará este lunes 23 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, una oportunidad para que los participantes puedan ganar el premio mayor de $3.500 millones y los diferentes premios secos que ofrece este tradicional juego de azar.

La jornada corresponde al sorteo número 4197, cuya programación habitual es a las 10:30 p. m., hora colombiana.

Publicidad

El número ganador del premio mayor de $3.500 millones está pendiente de confirmación. La información se actualizará cuando la entidad publique los resultados oficiales.

Resultados del último sorteo de la Lotería del Tolima

Los resultados del sorteo 4197, correspondiente al lunes 23 de noviembre de 2026, estarán disponibles después de la transmisión oficial.



Los participantes deben comprobar tanto el número como la serie de sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los premios.

¿A qué hora juega la Lotería del Tolima hoy?

El sorteo 4197 de la Lotería del Tolima está programado para este lunes 23 de noviembre de 2026, a las 10:30 p. m., hora colombiana.

Publicidad

La programación habitual de la entidad contempla sus sorteos los lunes en ese mismo horario, aunque el calendario puede presentar modificaciones por circunstancias especiales.

La transmisión de la jornada se puede seguir a través de los canales oficiales de la Lotería del Tolima.

Publicidad

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un costo de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.

Los interesados pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 establecimientos de venta distribuidos en diferentes zonas del país, incluidos puntos de Efecty, Gelsa y Codesa.

En caso de resultar ganador, el participante debe presentar el billete o la fracción correspondiente, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue comercializado el número.

Publicidad

Por su parte, los premios por aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora correspondiente.

Para consultar los resultados oficiales del sorteo 4197 y conocer más detalles sobre los procedimientos de pago, los participantes pueden visitar la página oficial de la Lotería del Tolima.