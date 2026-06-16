Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 16 de junio de 2026

La Lotería del Tolima realizó en la noche del martes 16 de junio de 2026 su sorteo número 4173, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $3.000 millones, fue entregado al billete con el número XXXX de la serie XXX, que se convirtió en el gran ganador del tradicional sorteo.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó diferentes premios secos en varias categorías. Por ello, los participantes deben revisar con atención tanto el número como la serie de sus billetes para confirmar si fueron favorecidos.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

Los sorteos de la Lotería del Tolima se realizan habitualmente todos los lunes a las 10:30 de la noche. En caso de que la fecha del sorteo coincida con un día festivo, la jornada se traslada al martes siguiente manteniendo el mismo horario.

Los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal P&C de Ibagué y por medio de la página oficial de Facebook de la entidad.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete o la fracción premiada, ya sea en formato físico o digital, en las oficinas de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue adquirido el número ganador.

En el caso de las aproximaciones, los premios pueden reclamarse directamente con el lotero o en los puntos autorizados.

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Para premios inferiores a $5 millones, el ganador debe diligenciar sus datos personales en la parte posterior del billete y adjuntar una copia de su documento de identidad.

Cuando el valor del premio supera los $5 millones, se requiere presentar documentación adicional como el formato de identificación de ganadores, el formato de verificación de datos, el RUT actualizado y una certificación bancaria. Estos pagos se realizan únicamente mediante transferencia bancaria.

Antes de comenzar cualquier proceso de cobro, la recomendación es verificar cuidadosamente el número y la serie del billete con los resultados oficiales del sorteo 4173 para confirmar que corresponde a uno de los premios entregados.