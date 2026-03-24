Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

La Lotería del Tolima volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del martes 24 de marzo de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4161. En esta ocasión, los apostadores estuvieron pendientes de los resultados atraídos por un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más destacadas dentro de las loterías tradicionales del país.



Premio mayor Lotería del Tolima – Sorteo 4161

El premio mayor de $3.500 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. El poseedor de este billete se convirtió en el nuevo ganador de uno de los premios más importantes de la semana en Colombia, consolidando el atractivo de este sorteo entre los aficionados a los juegos de azar.



¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m.. En caso de que el lunes sea festivo, se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y también por la fan page oficial de la lotería en Facebook, donde se publican los resultados para su verificación.



Premios secos Lotería del Tolima – Sorteo 4160

Además del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías:

La organización recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente el número y la serie de su billete, comparándolos con los resultados oficiales publicados en los canales autorizados.



Precio del billete y puntos de venta

El billete de la Lotería del Tolima tiene los siguientes valores:



$12.000 el billete completo

$4.000 cada fracción (tres por billete)

Puede adquirirse en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa.

¿Cómo reclamar los premios?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o fracción (física o virtual) en las oficinas de la Lotería del Tolima o en la agencia donde fue adquirido.

Premios inferiores a $5 millones:



Diligenciar los datos en el respaldo del billete

Adjuntar copia de la cédula

Premios superiores a $5 millones:



Presentar el billete original

Copia de la cédula

Formularios de identificación y verificación

RUT

Certificación bancaria

En estos casos, el pago se realiza únicamente mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.



Con un premio mayor multimillonario y una amplia distribución de premios secos, la Lotería del Tolima continúa posicionándose como una de las opciones más atractivas para quienes cada semana ponen a prueba su suerte en los sorteos tradicionales de Colombia.