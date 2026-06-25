Lotería del Valle, resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026

La Lotería del Valle llevó a cabo una nueva edición de su tradicional sorteo durante la noche del miércoles 24 de junio de 2026. En esta jornada, el premio mayor quedó en manos del número 3392 de la serie 129, convirtiéndose en el billete ganador del principal incentivo entregado por la lotería.

Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo repartió varios premios secos con diferentes valores económicos, permitiendo que más participantes tuvieran la oportunidad de resultar favorecidos.

Premio Seco de $500 Millones

Número: 1543 | Serie: 039

Premios Secos de $100 Millones

Número: 0317 | Serie: 200

0317 | 200 Número: 9188 | Serie: 208

Premios Secos de $60 Millones

Número: 0919 | Serie: 278

0919 | 278 Número: 3546 | Serie: 214

3546 | 214 Número: 7997 | Serie: 129

Premio Seco de $40 Millones

Número: 5093 | Serie: 045

25 Premios Secos de $30 Millones

Número: 0888 | Serie: 062 Número: 7498 | Serie: 162 Número: 8963 | Serie: 085 Número: 2352 | Serie: 166 Número: 6173 | Serie: 232 Número: 8520 | Serie: 025 Número: 1656 | Serie: 063 Número: 3823 | Serie: 218 Número: 7059 | Serie: 220 Número: 3534 | Serie: 222 Número: 2250 | Serie: 194 Número: 8038 | Serie: 039 Número: 2199 | Serie: 186 Número: 6338 | Serie: 255 Número: 9165 | Serie: 262 Número: 4068 | Serie: 219 Número: 7958 | Serie: 275 Número: 7193 | Serie: 140 Número: 4469 | Serie: 091 Número: 6794 | Serie: 193 Número: 8237 | Serie: 300 Número: 6439 | Serie: 092 Número: 6401 | Serie: 086 Número: 0309 | Serie: 268 Número: 9179 | Serie: 152

Los apostadores pueden consultar la lista completa de resultados para verificar si alguno de sus billetes fue premiado. La recomendación de la entidad es confirmar siempre la información mediante los canales oficiales de la lotería para evitar confusiones.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Para reclamar cualquiera de los premios entregados en el sorteo, los ganadores deben comprobar que el número y la serie de su billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados.



Además, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el documento necesario para acreditar la propiedad del premio y adelantar el proceso de cobro.

La Lotería del Valle también recuerda a los participantes la importancia de verificar los resultados únicamente en sus plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

Los resultados corresponden al sorteo 4853 de la Lotería del Valle, realizado oficialmente el miércoles 24 de junio de 2026.