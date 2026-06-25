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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026

Lotería del Valle, resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4854 este 24 de junio de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones, dejando diversos resultados este miércoles.

Mujer y la Lotería del Valle de fondo.jpg
Lotería del Valle //
Fotos: Facebook Lotería del Valle - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

La Lotería del Valle llevó a cabo una nueva edición de su tradicional sorteo durante la noche del miércoles 24 de junio de 2026. En esta jornada, el premio mayor quedó en manos del número 3392 de la serie 129, convirtiéndose en el billete ganador del principal incentivo entregado por la lotería.

Premio mayor de la Lotería del Valle - 24 de junio.png

Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo repartió varios premios secos con diferentes valores económicos, permitiendo que más participantes tuvieran la oportunidad de resultar favorecidos.

Premio Seco de $500 Millones

  • Número: 1543 | Serie: 039

Premios Secos de $100 Millones

  • Número: 0317 | Serie: 200
  • Número: 9188 | Serie: 208

Premios Secos de $60 Millones

  • Número: 0919 | Serie: 278
  • Número: 3546 | Serie: 214
  • Número: 7997 | Serie: 129

Premio Seco de $40 Millones

  • Número: 5093 | Serie: 045

25 Premios Secos de $30 Millones

  1. Número: 0888 | Serie: 062
  2. Número: 7498 | Serie: 162
  3. Número: 8963 | Serie: 085
  4. Número: 2352 | Serie: 166
  5. Número: 6173 | Serie: 232
  6. Número: 8520 | Serie: 025
  7. Número: 1656 | Serie: 063
  8. Número: 3823 | Serie: 218
  9. Número: 7059 | Serie: 220
  10. Número: 3534 | Serie: 222
  11. Número: 2250 | Serie: 194
  12. Número: 8038 | Serie: 039
  13. Número: 2199 | Serie: 186
  14. Número: 6338 | Serie: 255
  15. Número: 9165 | Serie: 262
  16. Número: 4068 | Serie: 219
  17. Número: 7958 | Serie: 275
  18. Número: 7193 | Serie: 140
  19. Número: 4469 | Serie: 091
  20. Número: 6794 | Serie: 193
  21. Número: 8237 | Serie: 300
  22. Número: 6439 | Serie: 092
  23. Número: 6401 | Serie: 086
  24. Número: 0309 | Serie: 268
  25. Número: 9179 | Serie: 152

Los apostadores pueden consultar la lista completa de resultados para verificar si alguno de sus billetes fue premiado. La recomendación de la entidad es confirmar siempre la información mediante los canales oficiales de la lotería para evitar confusiones.

Resultados de la Lotería del Valle - 24 de junio.jpg

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Para reclamar cualquiera de los premios entregados en el sorteo, los ganadores deben comprobar que el número y la serie de su billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados.

Además, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el documento necesario para acreditar la propiedad del premio y adelantar el proceso de cobro.

La Lotería del Valle también recuerda a los participantes la importancia de verificar los resultados únicamente en sus plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

Los resultados corresponden al sorteo 4853 de la Lotería del Valle, realizado oficialmente el miércoles 24 de junio de 2026.

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