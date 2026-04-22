En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Mocoa
Angie Rodríguez
Petro vs. Banco de la República
Estrecho de Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4845 este 22 de abril de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones, dejando diversos resultados este miércoles.

Mujer y la Lotería del Valle de fondo.jpg
Lotería del Valle //
Fotos: Facebook Lotería del Valle - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

La Lotería del Valle volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia durante la noche del miércoles 22 de abril de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4845. El resultado principal dejó como ganador al número 6540 de la serie 032. Quien tenga el billete que coincida exactamente con esta combinación es el acreedor del premio mayor, consolidándose como el gran ganador de la jornada.

Premio mayor de la Lotería del Valle - 22 de abril.png

Premios secos de la Lotería del Valle – sorteo 4845

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples categorías de premios secos, lo que amplía las oportunidades de ganar para los participantes:

Para reclamar cualquier premio es fundamental que coincidan tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son obligatorios para validar el acierto.

Recomendaciones para los jugadores

Los resultados corresponden oficialmente al sorteo 4845 del 22 de abril de 2026. Para verificar premios o iniciar el proceso de pago, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Valle. Asimismo, es importante conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para hacer efectiva la reclamación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería del Valle

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad